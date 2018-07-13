Сделано не в Швеции: очередная страна ЕС "смещается вправо"?

В Швеции фактически стартовала предвыборная кампания. Борьба за места в риксдаге обещает быть жаркой. Судя по опросам, примерно равные шансы получить на выборах в сентябре парламентское большинство имеют три политические силы. Это правящая Социал-демократическая партия, Умеренная коалиционная партия и ультраправые "Демократы Швеции". Отличительная особенность "Демократов" – их резко критическое отношение к приему мигрантов. Если партии удастся победить, в европейской "группе инакомыслящих" случится пополнение.
В самой Швеции, так или иначе, все политические силы поддерживают ужесточение миграционной политики – каждая сообразно своей умеренности. Например, Умеренная коалиционная партия считает, что новых мигрантов принимать рано, пока не интегрированы в шведское общество старые. За скобками только Партия Центра, которая предлагает продолжать предоставлять убежище всем, кто просит. Ну так у нее и рейтинг таков, что претендовать на многое она в ходе выборов вряд ли сможет.
Возможно, решение этого крупнейшего со времен Второй мировой войны миграционного кризиса в Европе действительно лежит где-то "по центру". Но пока что складывается впечатление, что придет оно "справа": левые партии в активности обсуждения проблемы явно отстают.
Автор Никита Воронков, радио Sputnik
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