Кажется, что в Брюсселе поторопились. Решили "брать" Македонию без шума и пыли, а там еще будет и то, и другое.
Для ровного счета, или Как Македония из 145-ой 30-ой станет
НАТО – как в песне. Ему всегда чего-то не хватает. Зимою – лета, осенью – весны, а в июле 2018-го – Македонии. Не хватает для ровного счета. Их 29. А станет 30 и уже можно отмерять свою силу не единицами, а сразу десятками. Как яйца в лотках. Одного не хватает – и уже некомплект. Хотя эта единица – весьма условная. Потому что силы в ней – одно название. Но за него-то в альянсе и ухватились. Ведь отказаться от своего имени ради того, чтобы тебя назвали членом, – это сильно. К тому же станет она Северной Македонией. То есть, возьмет "фамилию" блока. Он же Североатлантический.
А у него сейчас саммит. Тяжелый, проблемный, с Трампом. И так хочется сделать себе подарок, чтобы остались приятные воспоминания. Даже если воспоминания останутся от целой республики. Вот генсек Столтенберг по поручению всех лидеров и объявил готовность номер один к официальным переговорам с Македонией об ее "удочерении". Надо только, сказал, Скопье окончательно урегулировать вопрос наименования с Грецией – и "добро пожаловать в семью!". Во как. С Грецией, а не со своей родиной. Хотя в ней совсем не все так очевидно. Президент Георги Иванов под новой "шапкой" не подписался. Да и народ еще должен "примерить" ее на референдуме.
Кажется, что в Брюсселе поторопились. Решили брать без шума и пыли, а там еще будет и то, и другое. Но уж очень им не терпится себя побаловать. К тому же, чтобы что-то проглотить, это нужно разморозить и обработать. Так что все по рецепту. Они размораживают переговоры, чтобы в их процессе обработать население. Зачем Македония натовцам, понять не сложно. За ними это водится – подбирать то, что плохо лежит, но в хорошем месте находится. Вокруг нее лишь страны альянса, и только она – как родимое пятно. Надо извести. А сейчас, когда они уже друг с дружкой грызутся, это тем более важно. Нужно отвести душу и зубы и наброситься на "свежатину".
Тут вопрос: что Македония там забыла – это же прошлый век? Одна ее половина не ответит и в сердцах махнет рукой, мол, "нас не спросят". Другая часть тоже не ответит, но при этом вспомнит Хорватию, Словению, Черногорию и скажет: "а мы чем хуже?". Будут не хуже. Но и не лучше. Станут такой же серой балканской массой. В смысле, массовкой. Из всех развлечений – бесконечные военные учения. Из всех приобретений – страх перед Россией. Не потому что страшно. А потому что в их среде хочешь жить – умей бояться. Иначе ни респекта тебе, ни уважения и ни дотаций. Хотя Албания и после вступления осталась беднейшей страной Европы.
Македония, кстати, только ее и обходит. Поэтому, как говорится, и ей сам блок велел. Догадываясь, что у них сейчас начнется, заранее предупредим власти в Скопье, что русский боевик "Тридцатого уничтожить" – это не про члена НАТО с таким номером. Тем более что они сами с этим прекрасно справятся. Ведь пусть и чистят себя они под Александром Македонским, но готовы поступить почти по Цезарю. Они тоже решили, что лучше быть 30-ми в НАТО, чем просто 145-ми в мире по площади территории. Вот только стоит им стать 30-ми, у них даже 145-ой территории уже не будет.
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