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Ай да Дональд, или Как Трамп в Брюсселе "шпионом" проснулся

(обновлено: 17:52 12.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Разоблачение" от New York Magazine – как раз ко времени. И к месту. Для натовцев в Брюсселе, униженных Трампом и оскорбленных, такая "правда" – что бальзам на раны.

Ай да Дональд, или Как Трамп в Брюсселе "шпионом" проснулся
Второй день саммита они встретили с еще меньшим удовольствием, чем первый. И вроде, как положено, провели с бедой ночь. Трамп же никуда из Брюсселя не отлучался. Но в том и беда, что неизвестно, кто кого провел. И не Трамп тому виной. Просто НАТО в том возрасте, о котором наш сатирик Альтов сказал, что это уже третья стадия. Когда ночью спал, не пил, не гулял, черт знает чем не занимался, а утром такой вид, будто ночь пил, гулял, и черт знает чем занимался. Вот и альянс из сил не выбивается, здоровье бережет, режим санкций соблюдает, а каждый раз просыпается ну совсем разбитый. 

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Глупейшие обвинения". Эксперт о публикации про "завербованного" Трампа
Хотя так плохо им, пожалуй, еще не было. И приняли-то всего "четыре по тридцать". Это их новая стратегия. 30 батальонов, 30 кораблей, 30 авиаподразделений и 30 дней, чтобы все это привести в боеготовность. То есть это не они, это Трамп перебрал. Мало того, что потребовал от всех уже не двух, а четырех процентов ВВП на оборону, так еще и с газиком намешал. А это уже не "Северный поток-2". Это "Северное сияние". Коктейль не для слабонервных. И при этом только он один и выглядит подозрительно свежо. 

Журнал New York Magazine объяснил, почему. Закалка. Трампа, оказывается, "завербовали" еще в Советском Союзе. А там те, кто этим занимается, учат же и как не пьянеть. Потому, видимо, и не пьет, что так и не освоил это искусство. Издание же такой логикой руководствуется, когда уверяет, что он не подает налоговую декларацию из-за того, что там одни русские деньги. А все началось в 1987-ом. Якобы приехал успешный бизнесмен Трамп в Москву, чтобы построить гостиницу, а построили его. Отель его здесь так и не вырос, зато политическая карьера в Америке вверх пошла. 

Но как-то очень медленно, если только через тридцать лет дошла до ручки. Белого дома. А это, наверное, потому что "спящий" агент. А санкции ужесточает и карами всякими России грозит, потому что еще не разбудили. В любом случае проснулся Трамп в Брюсселе "шпионом". И Magazine этот самый свое "разоблачение" очень даже вовремя толкнул. Для натовцев, униженных Трампом и оскорбленных, когда голова болит и с души воротит, такая "правда" – что рассол с похмелья. Если они понимают, о чем это. 

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
Депутат ГД: в НАТО предпочитают "бороться с ветряными мельницами"
Мэй раньше всех что-то заподозрила. У нее нюх. Не подала руки. Наверняка влажной от волнения и смелости. Напрасно она так. Во-первых, через рукопожатие это не передается. Во-вторых, этой маленькой дерзости еще не достаточно, чтобы стать для Трампа Меланьей. Когда он сравнивал Терезу с "училкой", он вряд ли находился в плену фантазий. Хотя за морализаторство и эту пожилую женщину он охотно бы наказал. И непременно сделает это. В пятницу, 13-го, когда в ее же Британии встретится не только с ней, но и, как сказал, со своим лучшим другом – Борисом Джонсоном. 

Что до их общенатовского отношения к Трампу, то теперь и они увидели изнанку главного принципа американской дипломатии. "Хоть и сукин сын, но наш сукин сын". О Трампе они могут сказать, что он хоть и наш, но сукин сын. Спорить не станем. Но добавим перед этим: ай да Дональд. Ведь он почти как поэт. Во-первых, как бы они его ни склоняли, он – их все. Во-вторых, при встрече с ним каждый из них мнит себя Дантесом. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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