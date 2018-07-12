"Как вернуть Крым Украине" – лайфхак от Тимошенко

"Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов! Обломал немало веток, наломал немало дров"… Примерно так украинские политики выглядят, когда заговаривают о "возвращении Крыма". "А выходит ерунда".

Среди украинских политиков, похоже, это стало уже спортом – придумывать способы возвращения Крыма и громогласно о них заявлять. Но то ли кризис идей и творческого видения случился, то ли сочли, что придумали универсальную формулу, в которую просто переменные подставлять надо, итог один: варианты мало чем отличаются друг от друга. Скорее всего, проблема в том, что Киев завис на стадиях "отрицание" и "гнев" и отказывается двигаться дальше – через торг и депрессию к принятию. Принятию того факта, что Крым – это Россия.

Но это не мешает политической элите незалежной продолжать заниматься вышеупомянутым "спортом". И даже помогает. К "соревнованиям" по банальности механизмов возврата полуострова Украине присоединилась и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Давно пора, ведь до президентских выборов осталось чуть более полугода. Бывшая "женщина с косой", экс-зэк и экс-премьер уверена, что ее стране надо создать мощную армию и вытащить из долгого ящика Будапештский меморандум, чтобы заполучить Крым

Про этот договор 1994 года, заключенный Украиной, Россией, США и Великобританией, в Киеве уже только ленивый не вспомнил. Это соглашение об отказе Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Жаль, что Киев тогда не гарантировал безопасность Крыма и Донбасса, это было бы уместно, как показывает практика.

Второй постулат от Юлии Тимошенко – про мощную украинскую армию – не выдерживает критики. Да, стране нужна хорошая армия, но в случае с Украиной ей нужна хотя бы просто армия. Потому что, как объясняют специалисты, о мощных вооруженных силах сейчас и речь идти не может, учитывая разруху в стране в целом и в ВСУ в частности.

Но заявление свое Тимошенко сделала, конечно, вовремя. А то ведь генсек НАТО Йенс Столтенберг потряс всех мнением, что Крым и все остальные разногласия – это не повод для изоляции России. Он, разумеется, объяснил, что просто диалог нужен во все времена, особенно в сложные. Но в Киеве эти слова могли счесть "теневой легализацией" возвращения полуострова в Россию, о чем и предупреждает Тимошенко.

И не зря ведь, похоже, предупреждает. Ведь в отличие от Украины другие страны медленно, но верно продвигаются от отрицания к принятию факта, что Крым – это Россия.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik