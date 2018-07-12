"Как вернуть Крым Украине" – лайфхак от Тимошенко

Среди украинских политиков, похоже, это стало уже спортом – придумывать способы возвращения Крыма и громогласно о них заявлять. Но то ли кризис идей и творческого видения случился, то ли сочли, что придумали универсальную формулу, в которую просто переменные подставлять надо, итог один: варианты мало чем отличаются друг от друга. Скорее всего, проблема в том, что Киев завис на стадиях "отрицание" и "гнев" и отказывается двигаться дальше – через торг и депрессию к принятию. Принятию того факта, что Крым – это Россия.
Про этот договор 1994 года, заключенный Украиной, Россией, США и Великобританией, в Киеве уже только ленивый не вспомнил. Это соглашение об отказе Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Жаль, что Киев тогда не гарантировал безопасность Крыма и Донбасса, это было бы уместно, как показывает практика.
Второй постулат от Юлии Тимошенко – про мощную украинскую армию – не выдерживает критики. Да, стране нужна хорошая армия, но в случае с Украиной ей нужна хотя бы просто армия. Потому что, как объясняют специалисты, о мощных вооруженных силах сейчас и речь идти не может, учитывая разруху в стране в целом и в ВСУ в частности.не повод для изоляции России. Он, разумеется, объяснил, что просто диалог нужен во все времена, особенно в сложные. Но в Киеве эти слова могли счесть "теневой легализацией" возвращения полуострова в Россию, о чем и предупреждает Тимошенко.
И не зря ведь, похоже, предупреждает. Ведь в отличие от Украины другие страны медленно, но верно продвигаются от отрицания к принятию факта, что Крым – это Россия.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!