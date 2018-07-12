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Красная горячка. В Трампе разглядели "агента СССР"

Сюжет:
Саммит НАТО в Брюсселе (96)
(обновлено: 13:43 12.07.2018)
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© Carolco Pictures Кадр из фильма Красная жараКадр из фильма Красная жара
© Carolco Pictures
Дональда Трампа завербовали не в России, нет-нет-нет. Он был завербован еще в СССР, это абсолютно ясно. Во всяком случае, некоторым американским журналистам.

"Прием, прием, кукушка в гнезде, повторяю: кукушка в гнезде!" – передавал агент Козырек в Кремль, когда операция удалась, и он переступил порог Овального кабинета.

Военные во время парада в США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лишние расходы: Госдеп экономит на борьбе с российским вмешательством
Скорее всего, именно такая картина возникла в воображении авторов материала в New York Magazine о том, что президента США Дональда Трампа завербовали в Москве. Причем пишут, что произошло это еще во времена, когда Москва была столицей СССР. В 1987 году Дональд Трамп, тогда еще никакой не политик, поехал в Москву, чтобы обсудить строительство гостиницы. Отель так и не построил, но, пишут, привез на родину кое-что большее – политические амбиции. И, видимо, корочки КГБ. 

В общем, выражение "агент Кремля" вышло на новый уровень. Теперь Трамп в американской картине мира – не просто "ставленник Путина", а с незапамятных времен "человек Москвы", который наверняка с 80-х получает политическую поддержку и зарплату из Кремля (так и заработал, поди, свой первый миллиард). Не зря ведь и в жены выбирал славянок – связные, не иначе. 

Теперь же, оказавшись, наконец, в Белом доме и будучи окруженным не совсем дружественными политиками, он попал под пристальный присмотр. Больше не отправишь шифровку по почте – перехватят. Но есть верный прием что-то спрятать: положить это на самое видное место. Наверняка из определенных букв в его твитах складываются секретные послания. Новый смысл может приобрести и то самое covfefe, о значении которого долго и безуспешно спорили.

Все еще не верите? Специально для вас авторы сенсации нарисовали схему, на которой множество известных персон и даже зданий (например, там есть Трамп Тауэр и КГБ) соединены между собой синими и красными линиями.   И что бы вы думали? Пройдя по этому лабиринту, можно соединить Трампа и Путина! Теория шести рукопожатий в действии!

Неважно, что они прилюдно пожимали друг другу руки – без схемы кто-то мог и пропустить. К тому же возле некоторых стрелочек есть и пояснения, которые, наверное, должны помочь раскрыть заговор. Например, сообщается, что бывший советник президента США Майкл Флинн в 2015 году был на том же банкете в честь юбилея телеканала RT, что и Владимир Путин. Я тоже там была, но что-то к моей фотографии никакие стрелочки не тянутся. Недоработка, коллеги!

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: в США возвращаются к более реалистичной оценке отношений с Россией
К тому же, представляя американского президента российским шпионом, люди с богатым воображением не дают убедительного ответа на главный вопрос: зачем это нужно Кремлю? Пока никаких выгод Россия не получает – наоборот, отношения с США как никогда плохи. 

Впрочем, в ожидании встречи двух президентов, которой почему-то боялись в Европе и которой с опаской ждут в США, достаточно и таких абсурдных статей. Посыл ясен сразу: американским читателям говорят, что ничего хорошего от этого саммита, как и от России, и ее еще с советских времен "агента" Трампа ждать не стоит. И, вероятно, любые договоренности, даже если они будут исключительно декларативными, будут объявлены  предательством национальных интересов.

А что газеты напишут в том случае, если Трамп решит испортить отношения с Россией в пух и прах? Что агент предал свое руководство? Или скажут: это хитрая тактика Путина – сделать так, чтобы никто не верил, и потом ударить в самый неожиданный момент. Время придумать еще несколько абсурдных версий пока есть.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Oleg .
Задорнов был прав , хоть и выражался очень мягко .
17:39
12.07.2018
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