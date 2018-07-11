Украина победила "Газпром". Правда, только в Facebook

Украинские интернет-пользователи отомстили странице "Газпрома" в Facebook за наказанных ФИФА хорватских футболистов. Нет бы неделю газом на кухне не пользоваться. А у кого газонагревательная колонка – и не мыться. Вот это было бы круто.

Диванные войска Украины – в полной боевой готовности. Расчехлив минусометы, они набросились на врага, в качестве которого была выбрана страница "Газпрома" в Facebook. Тактика была беспроигрышной: интернет-воины ставили странице самую низкую оценку и сопровождали этот храбрый жест сообщениями "Слава Украине" и "Слава Хорватии". В итоге, как сообщают, на какое-то время рейтинг страницы упал с 5 до 1,5 баллов.

До этого таким же страшным и беспощадным образом уронили рейтинг страницы Международной федерации футбола. К мести за хорватского игрока, которого оштрафовали за ту самую "славу Украине", присоединился даже генпрокурор Юрий Луценко. Он тоже отметился в комментариях со "славой Украине", правда, оценку поставил не самую плохую – три звезды, за что и был осмеян: оставляет себе пространство для маневра.

А что, он же все-таки чиновник, должен быть осторожным даже когда присоединяется к абсурдному троллингу в интернете. В комментариях на странице "Газпрома" он пока не был замечен.

Почему именно аккаунт российской энергетической компании должен отвечать за действия хорватских футболистов и справедливое решение ФИФА – неизвестно. Может, тут заодно просто вспомнились все былые обиды. Считают, наверное, что теперь и суд с "Газпромом", считай, выигран, и долги никогда платить не придется, и газ как-то сам собой образуется и пойдет в Европу через Украину.

Это вообще-то работает не так. Но на Украине была заявлена именно гибридная война с Россией, значит, отпор, по их логике, они должны давать в соцсетях. Следуя этой тактике, можно напасть, например, на сайт Минобороны России. Так победят.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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