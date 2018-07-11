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Резня имени "героев" Украины. Есть что вспомнить

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники марша памяти жертв Волынской резни в ПшемышлеУчастники марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Польше отмечают день памяти жертв Волынской резни. Той самой, которой руководили пособники фашистов, ныне признанные на Украине "героями". Вполне официально.

Сегодня – Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. 11 июля 1943 года стало апогеем Волынской резни. Отряды бандеровцев одновременно атаковали более ста польских населенных пунктов. С боевым кличем "Смерть ляхам!" украинские националисты вырезали целые села на Волынщине. По разным оценкам, были убиты от 35 до 100 тысяч человек. Бойцы Армии Крайовой и "крестьянских батальонов", впрочем, тоже ответили "достойно" – массовыми убийствами украинцев. 

Участница марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. 10 июля 2016 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Киев до сих пор извинения не принес. Нынешние украинские власти говорят, что де готовы извиниться за Волынскую резню. Но сначала Польша должна доказать факт, что "чем-то плохим" занимались именно бандеровцы, и, в частности, офицер вермахта Роман Шухевич, а не кто-то другой, переодетый в их форму. После это Киев вроде как может наконец-то и извиниться. (Обычно звучит это так: "извиняюсь". Заметили? Всегда в таких случаях употребляется возвратный глагол. Вроде бы извинились, а на деле – извинили сами себя).

Роман Шухевич – имя в нынешней Украине неприкасаемое, выше всяких подозрений. Ну и пусть, что во время Великой Отечественной войны он носил форму офицера оккупационной немецкой армии и участвовал в кровавых этнических чистках. А после войны, словно шиш какой, прятался по лесам. Правда, недолго – в 1950 году ликвидирован органами госбезопасности СССР. Шухевич – типичная сволочь, садист-палач с "вывертом", то есть с фантазиями. Он ведь уничтожал десятки тысяч поляков, русских и украинцев не просто так, а во имя "Великой" Украины!

Нынешние "благодарные" потомки присвоили ему почетное звание "Герой Украины", понаставили ему памятников, назвали улицы. А ведь Нюрнбергский процесс осудил и пособников фашистов. И киевские власти даже нисколько не смущает тот факт, что для нацистов украинцы были недочеловеками, которые в лучшем случае стали бы "рабочей скотинкой" для немцев – "расы господ", в худшем повторили бы судьбы миллионов неарийцев.

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Впрочем, выясняется, что Польше-то вроде как  уж и извинений-то особо не нужно, хотя там и принимают всяческие антибандеровские законы и постановления. В Варшаве считают, что в связи с нынешней политической ситуацией необходима умеренная позиция относительно "волынской резни". То есть хотят, чтобы Киев признал факт геноцида, но так, втихую (дескать, ну с кем не бывает?). Именно так! Почему? Да потому что Верховная рада уже давно признала членов УПА* "борцами за независимость" Украины. А какие к "борцам" могут быть претензии?

Оно и понятно! Варшава считает нынешний Киев своим близким другом, опекает его. Денег, правда, не дает, потому как знает, что назад не получит. Но дружба эта крепкая. И на то есть основания. Для нынешних киевских властей Россия – враг номер один. А для Польши Россия вообще давний враг, так, по крайней мере, считают нынешние польские власти. А враг моего врага, как известно, может сойти и за друга. Вот только немножко омрачают эту "беззаветную" дружбу воспоминания о Волынской резне…

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik 

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