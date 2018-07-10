Ему было важно сказать что-то духоподъемное. И не про борьбу с безработицей или социальную модернизацию. Нужно было нечто эпическое, чтобы, как он любит, сразу в анналы. И ведь удалось. По сути, новый девиз. Хоть на герб его.
Два раза – система, или Как Макрон Франции лозунг менял
Такого в Пятой республике еще не было. То есть раз было. Но чтобы два – никогда. Хотя, говорят, и два раза – не система. Но не здесь. Потому что Эммануэлю Макрону, судя по всему, понравилось. Как и год назад, он собрал национальное собрание и сенат вместе, чтобы вновь показать и рассказать им, кто они и кто он. Полтора часа на одном дыхании. Не выступление, а мечта. Версаль, величие, триумф. И все молчаливо внимают. Не все, правда, пришли. Депутаты от "Непокоренной Франции", например, не покорились новой политической традиции – слушать президента без права на полемику с ним. Их бойкот поддержали некоторые "Республиканцы" и коммунисты.
Да и не все, что были, молчанием выражали согласие. "А придется", – подумал он. Окинул зал взглядом финансиста и, вспомнив свое блестящее прошлое в банке Ротшильдов, легко свел дебет с кредитом, чтобы все получилось в ажуре. Если к тем, кого нет, добавить тех, что явились в шарфах в знак протеста, как раз и выйдет та самая треть, на которую он хочет сократить парламент. Все сходится – от них ему все равно никакой пользы.
Идея экономии на власти, между прочим, весьма популярная в любые времена и в любой стране, конкретно здесь и конкретно Макрону пока не очень-то и помогает. Хотя он выдвинул ее, едва переступив порог Елисейского дворца. Но в июне его рейтинг скатился уже до 32 процентов. И стал еще на 6 пунктов меньше, чем в мае. Поэтому ему было крайне важно сказать что-то духоподъемное. И не про борьбу с безработицей или социальную модернизацию. В это французы все равно теперь не верят. Тем паче что все это, как он сам признался, неразрывно связано с интересами бизнеса, соответствовать которым, кстати, у него получается гораздо лучше.
Он должен был произнести нечто эпическое, чтобы, как он любит, сразу в анналы. И ведь удалось. По сути, новый лозунг. Хоть на герб его. Назвал современным "компасом" Франции – "прогресс, достоинство, силу". Высший совет по гендерному равенству его, конечно, просил изменить девиз Великой французской революции. Так, чтобы там не было ущемляющего женское начало "братства". Заменил бы его одним "достоинством" и все бы поняли, что оно не одно, поскольку может быть и мужским, и женским.
Но решил не мелочиться. Вписал сразу три своих слова. Нет, не "государство – это я". Но в каком-то смысле – тоже революционных. В смысле, с приставкой "контр". Потому что это – только слова, и только его. Однако напрасно в республике Макрона обвиняют в монархических замашках. Он всего лишь ведет себя, во-первых, как любой президент США. Это же он у них подсмотрел традицию ежегодного обращения сразу к обеим палатам. А во-вторых, как нынешний президент США. Он тоже захотел сделать свою страну "снова великой". Правда, прозвучало это чуть иначе. "Франция имеет возможность вновь стать державой XXI века".
Поняли не все. "Вновь" – это потому, что она уже ею была? Но при ком? При Саркози? При Олланде? А может, Макрон имел в виду Ширака? Он же начал столетие и оказался последним, кто правил здесь два срока. Если Эммануэль хочет так же, то ему лучше бы вновь сделать Францию державой XX века. Тогда ее величие еще не вызывало сомнений.
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