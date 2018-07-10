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Цирк да и только, или Как в Британии клоун ушел, а труппа осталась

(обновлено: 17:29 10.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в БрюсселеПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После последних кадровых решений Мэй в ее кабинете официально все занимаются не своим делом. Если перевести на футбольный, то это как левшу отправить на правый фланг, голкипера – в нападение, а форварда – в ворота. Игру не спасут, но позабавят.

Цирк да и только, или Как в Британии клоун ушел, а труппа осталась
Они все-таки устроили ей "жесткий выход". Правда, не из ЕС, как хотели, а из ее кабинета. Но самое смешное началось потом. Уже после того, как правительство Терезы Мэй один за другим покинули главный по Brexit'у Дэвид Дэвис и просто Борис Джонсон. Во время речи премьер-министра в парламенте депутаты чуть ли не каждое ее слово встречали бурным весельем. В какой-то момент она могла решить, что ко всем своим бедам утратила еще и чувство юмора. Даже английского. Не понимала же, над чем смеются. А их уже было не унять. 

Джереми Хант и Тереза Мэй в Лондоне. 4 июля 2018
© AFP 2018 / Tolga Akmen/Pool
Политолог: у Терезы Мэй – "короткая скамейка" для новых назначений
Благодарность Джонсону за проделанную и, как оказалось, бесполезную работу – хохот. Комплименты собственному варианту мягкого развода с ЕС – до слез. Угрозы Брюсселю, если не примет ее план, о котором и мечтать не мог, – до колик. Казалось, покажи она им пальчик, они и тогда не удержатся. И она, наверное, уже готова была его показать. Только не указующий перст, а тот, что рядом. И она это сделала. Назначила того, что рядом, главой Форин-офиса. А значит, можно с той самой высокой британской вероятностью предположить, что их внешнюю политику ждет крайне печальный итог. 

Хотя и предыдущий "оратор" на два года свел МИД до уровня "Министерства интригана Джонсона". Но его сменщик-то уже понятно, чем кончит, если начал за здравие. Причем шесть лет назад. Джереми Хант возглавил Минздрав еще при Дэвиде Кэмероне. И ничто его не брало. Ни забастовки врачей, ни скандалы с личной недвижимостью, ни отставки соратников, ни сопротивление Brexit'у, ни выборы-перевыборы. Сама Мэй совсем недавно пошутила, что даже если к власти придет лейборист Корбин, Хант останется министром здравоохранения. Уже не останется. 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Simon Dawson
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Джонсон же предупредил, что "мечта о Brexit'е умирает". А где как не в Минздраве найти того, кто констатирует смерть. МИДу после Бориса, конечно, требуется доктор. Но у Ханта нет не то что дипломатического, но и медицинского образования. Поэтому с принципом "не навреди" он знаком лишь в значении "не навреди себе". В его случае это – делать только то, что Мэй прикажет. Вот и пришел по ее команде в Форин-офис, чтобы доказать, что здесь медицина бессильна. Кстати, не только здесь. На его бывшее место премьер перевела министра культуры. А культурой теперь займется экс-генпрокурор. То что надо. По этому департаменту же еще и СМИ проходят. 

Классика жанра: "беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". Но это же русский баснописец сочинил. А в Британии из русского только "новичок" усвоили. Хотя погубит их все же его синоним – дилетант. После таких кадровых решений Мэй в ее кабинете официально все занимаются не своим делом. Если перевести на футбольный, то это как левшу отправить на правый фланг, голкипера – в нападение, а форварда – в ворота. Игру не спасут, но позабавят. То есть сохранят внимание к ней. Что Мэй и нужно, чтобы сразу не отправиться вслед за Джонсоном. 

Получается же, что клоун ушел, но цирк остался. Кто не согласен, пусть спросит у Ханта. Если доктор сказал, что часть "труппы", значит "труппы".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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