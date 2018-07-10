Призрак "дизельгейта" преследует Volkswagen в США

Суд США признал правомерными выплаты владельцам дизельных Volkswagen и Audi с дефектом программного обеспечения. Производителю автомобилей придется не только выкупить автомобили, но и выплатить компенсации. Но разве жульничал один лишь Volkswagen?

Апелляционный суд в США признал обоснованным соглашение между концерном Volkswagen и американскими властями о выплатах компенсаций в 10 млрд долларов владельцам машин с дефектным программным обеспечением. Напомним, речь идет о программах, которые малость "подправляли" данные о содержании вредных веществ в выхлопах дизельных двигателей – эта их "небольшая особенность" была обнаружена американцами в 2015 году. Истцами же являлись те, кто покупал авто с таким же дефектом, но продал его до заключения соглашения между немецким концерном и властями США. То есть автомобилей у них уже нет, остались только обида и желание получить от концерна немного денег за былое.

Главной задачей суда было убедиться, что соглашение справедливо "и подходит всем заинтересованным сторонам". Суд в этом убедился и решил оставить все как есть. Уточнив, однако, что бывшие хозяева таких машин тоже получат компенсации. В общем, все в прибыли.

Расточительным скандал оказался только для немецкого производителя: ведь помимо компенсаций ему предстоит выкуп почти полумиллиона дизельных Volkswagen и Audi, проданных с 2009 по 2015 годы на американском рынке. А всего в разных странах продали 11 млн машин с такими двигателями.

Казалось бы, конец истории о "дизельгейте"? Но специалисты утверждают, что подобные программы устанавливались на "железных конях" и других марок с безупречной, казалось бы, репутацией. А вот похожих громких скандалов с показательной поркой в США больше не устраивали. Видимо, решили, что пока достаточно. Зато процесс вовсю идет в родной для Volkswagen Европе, где расследование по "дизельгейту" до сих пор не закончено. При этом общие потери немецкого концерна из-за "дизельного скандала" оцениваются в 25 млрд евро. И уже точно установлено, что дизельные автомобили не только этого концерна, но и других производителей оснащались программным обеспечением, занижающим показатели выбросов. Так, в Минтранспорте ФРГ заявили, что концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе. И как-то нет уверенности, что это – уже все. В Европе же так много автоконцернов. А Daimler и Volkswagen как-то трудно считать самыми худшими из них.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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