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Саммит НАТО: Брюссель пишем, Хельсинки в уме

(обновлено: 14:48 10.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа полях саммита НАТО в БрюсселеНа полях саммита НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит НАТО в Брюсселе будет мало похож на встречу старых друзей. Потому как дружба дружбой, а табачок (Минздрав предупреждает) у них сейчас уже все больше врозь. А сильнее всего беспокоит тот, кого в Брюсселе вовсе не будет. Он будет в Хельсинки.

Что день грядущий нам готовит? 11 июля в Брюсселе открывается саммит НАТО. Он будет явно непростым. Во-первых, форум будет проходить на фоне разгорающейся экономической войны между США и ЕС. В Европе-то все были уверены, что Трамп будет воевать со своими "номерными" врагами (Россия – №1, Китай – №2) и "странами-изгоями" типа КНДР. Но нет! США стали серьезной проблемой именно для Европы. 

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Во-вторых, президент США вновь поднимет на саммите весьма щекотливый для европейцев вопрос распределения финансирования в альянсе. Как уверяет The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил Ангеле Меркель еще во время самой-самой их первой встречи: "Ты должна мне триллион долларов".  У Меркель, говорят, случился шок. Но это еще цветочки! Многие европейские политики тоже вскоре окажутся в состоянии, близком к меркелевскому. Ведь во многих странах НАТО увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП неизбежно повлечет за собой свертывание социальных программ. Перед средним европейцем стоит выбор: или платить миллиарды альянсу для противодействия гипотетической, а скорее мифической угрозы со стороны России, или потратить эти деньги на увеличение всяческих социальных выплат и льгот. Как вы думаете, что выберет европеец? Думается, он пошлет альянс куда подальше. Угроза – это еще когда будет! И будет ли? А деньги – это сейчас, и сразу в карман.

В-третьих, Трамп будет настаивать на увеличении европейского контингента НАТО в Афганистане. А против этого уже давно категорически высказалось большинство европейских членов альянса.

В-четвертых, многие страны Европы призывали США не признавать Иерусалим столицей Израиля. 

Но Трамп не послушался. А теперь еще хочет разорвать ядерную сделку с Ираном. В Старом Свете этому, мягко скажем, не рады. Они не могут слепо следовать за США, потому что у европейцев многомиллиардные интересы в Иране. И еще: Ближний Восток от США далеко – за синим океаном, а для Европы – это близкое соседство еще с крестовых походов.

И, наконец, в-пятых. Сразу после саммита НАТО в Хельсинки пройдет встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Этого-то европейские политики боятся больше всего! Потому что даже в Белом доме считают, что в ходе переговоров Трамп может пойти на серьезные уступки и изменить всю американскую политику, в частности в отношении Крыма и Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США. Несмотря на официальные заявления, что позиция США по Крыму неизменна, издание утверждает, что Трамп – это человек, который ради заключения сделки готов "закрыть глаза" на нерешенные вопросы прошлого. Дескать, бизнес – ничего личного.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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Почему этой возможной сделки боятся в Старом Свете? Да потому что политика многих государств уже давно "заточена" как раз на антироссийский тренд. А если Трамп и Путин договорятся, то Европа останется в не слишком блестящем одиночестве. Причем с санкциями, навязанными США, с антироссийской политикой, навязанной американцами же, и Трампом, который после Хельсинки может с чистой совестью умыть руки и сказать: мы с Путиным договорились обо всем.

А что ждет НАТО? Его прожекты об увеличении финансирования и расширении могут оказаться под большим вопросом. Альянс может быть отброшен в "глухие" 90-е годы, когда многие в Европе задавались вопросом: а для чего, собственно, существует такая организация как НАТО?

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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Швеция
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2(3)
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