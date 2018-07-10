Саммит НАТО: Брюссель пишем, Хельсинки в уме

Что день грядущий нам готовит? 11 июля в Брюсселе открывается саммит НАТО. Он будет явно непростым. Во-первых, форум будет проходить на фоне разгорающейся экономической войны между США и ЕС. В Европе-то все были уверены, что Трамп будет воевать со своими "номерными" врагами (Россия – №1, Китай – №2) и "странами-изгоями" типа КНДР. Но нет! США стали серьезной проблемой именно для Европы.
В-третьих, Трамп будет настаивать на увеличении европейского контингента НАТО в Афганистане. А против этого уже давно категорически высказалось большинство европейских членов альянса.
В-четвертых, многие страны Европы призывали США не признавать Иерусалим столицей Израиля.
Но Трамп не послушался. А теперь еще хочет разорвать ядерную сделку с Ираном. В Старом Свете этому, мягко скажем, не рады. Они не могут слепо следовать за США, потому что у европейцев многомиллиардные интересы в Иране. И еще: Ближний Восток от США далеко – за синим океаном, а для Европы – это близкое соседство еще с крестовых походов.
И, наконец, в-пятых. Сразу после саммита НАТО в Хельсинки пройдет встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Этого-то европейские политики боятся больше всего! Потому что даже в Белом доме считают, что в ходе переговоров Трамп может пойти на серьезные уступки и изменить всю американскую политику, в частности в отношении Крыма и Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США. Несмотря на официальные заявления, что позиция США по Крыму неизменна, издание утверждает, что Трамп – это человек, который ради заключения сделки готов "закрыть глаза" на нерешенные вопросы прошлого. Дескать, бизнес – ничего личного.
А что ждет НАТО? Его прожекты об увеличении финансирования и расширении могут оказаться под большим вопросом. Альянс может быть отброшен в "глухие" 90-е годы, когда многие в Европе задавались вопросом: а для чего, собственно, существует такая организация как НАТО?
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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