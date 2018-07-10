… А в остальном, решили в Брюсселе, на Украине все хорошо

Украинский президент съездил в Брюссель – на Европу посмотреть и себя показать. На двадцатый саммит Украина-ЕС он привез реформы и европейский путь. По которому страна по-прежнему идет, если кто не помнит.
Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер оценили, похвалили, озвучили ожидания и пообещали укреплять интеграцию. В ближайшем будущем эта интеграция будет выражаться в евро – саммит приветствовал намерение Евросоюза выделить Киеву миллиард. Это должно стать знаком одобрения реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Похоже, все уже махнули рукой на то, что антикоррупционный закон, который приняли на Украине, стал предметом каких-то манипуляций и в итоге не отвечал требованиям МВФ.
Хотя вообще-то помочь могло бы просто прекращение огня. Не то, что теоретически прописано в Минских соглашениях, которыми почему-то постоянно попрекают Россию, а настоящее, на деле. Ведь за минувшие сутки, пока Петр Порошенко фотографировался с европейскими чиновниками и хвалился перед ними реформами, украинские силовики пять раз обстреляли Донбасс. И как с этим могут помочь миротворцы "на границе с Россией" – непонятно.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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