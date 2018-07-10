… А в остальном, решили в Брюсселе, на Украине все хорошо

Евросоюз оценил прогресс реформ на Украине и остался доволен. Петр Порошенко, в свою очередь, рад будущей материальной помощи от ЕС. Довольны, в общем, все. А то, что жизнь на Украине от этого не меняется к лучшему – это ничего.

Украинский президент съездил в Брюссель – на Европу посмотреть и себя показать. На двадцатый саммит Украина-ЕС он привез реформы и европейский путь. По которому страна по-прежнему идет, если кто не помнит.

Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер оценили, похвалили, озвучили ожидания и пообещали укреплять интеграцию. В ближайшем будущем эта интеграция будет выражаться в евро – саммит приветствовал намерение Евросоюза выделить Киеву миллиард. Это должно стать знаком одобрения реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Похоже, все уже махнули рукой на то, что антикоррупционный закон, который приняли на Украине, стал предметом каких-то манипуляций и в итоге не отвечал требованиям МВФ.

А раз уж такое дело и все можно, нужно еще раз попробовать провести затею с миротворцами , решил, наверное, Петр Порошенко. Несмотря на то, что в Москве не раз и не два заявляли, что миротворцы нужны на Донбассе только для того, чтобы обезопасить миссию ОБСЕ, и располагаться они должны только на линии соприкосновения, президент Украины вновь озвучивает навязчивую идею направить миротворцев ООН на границу с Россией. Говорит, единственное, что может помочь в разрешении конфликта – это "запечатать" неконтролируемую Киевом часть границы.

Хотя вообще-то помочь могло бы просто прекращение огня. Не то, что теоретически прописано в Минских соглашениях, которыми почему-то постоянно попрекают Россию, а настоящее, на деле. Ведь за минувшие сутки, пока Петр Порошенко фотографировался с европейскими чиновниками и хвалился перед ними реформами, украинские силовики пять раз обстреляли Донбасс. И как с этим могут помочь миротворцы "на границе с Россией" – непонятно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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