Истина на поверхности: что показала спасательная операция в Таиланде

Тайские спасатели надеются завершить в течение сегодняшнего дня операцию по выводу из затопленной пещеры группы местных школьников. Вопрос: помогало или мешало спасателям пристальное внимание прессы и блогеров?

В Таиланде завершается операция по спасению школьников из затопленной пещеры. Напомним, что двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Накануне начала нынешнего этапа операции власти Таиланда решили засекретить ход работ по эвакуации. Так, спасателям строго-настрого запретили публиковать в социальных сетях любые фотографии и информацию с места событий, а также общаться с журналистами без особого разрешения. Нарушителям грозит наказание

Руководство штаба спасательной операции это решение объясняет необходимостью избежать спекуляций и слухов. Так, по итогам первого дня, в СМИ и соцсетях появилась новость о том, что эвакуированы шестеро детей, в то время как на самом деле на поверхность вывели только четверых. Более того, запрещено называть имена спасенных, чтобы не давать журналистам и блогерам повод обсуждать, кого и почему выводили наружу первым.

Некоторых пользователей соцсетей такие объяснения явно не устроили. Они начали строить свои предположения. Например, что тайские власти хотят сделать из операции "военную тайну", потому что их военные – боевые пловцы – оказались якобы не готовы к спасательной операции. На прошлой неделе погиб один из дайверов, бывший "морской котик", который в качестве добровольца принимал участие в спасательной операции. Во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом у него закончился воздух в акваланге, и он задохнулся. Еще одно популярное предположение – власти опасаются за имидж страны. Ведь ту самую пещеру, в которой застряли школьники, ежегодно посещают тысячи туристов.

Пока блогеры строят предположения, спасатели работают. И работают, как показал уже упомянутый случай, с риском для жизни. Специалисты отмечают, что по своей сложности спасательная операция во многом уникальна. Мало того, что речь идет о детях, но вдобавок к этому "запертые" в пещере школьники – родом из горных районов страны и никто из них не умеет плавать. Спустившиеся к ним в пещеру боевые пловцы и два военврача обучили их дыханию в аквалангах. Детям приходится преодолевать затопленные участки длиной до 200 метров каждый. Сейчас остается верить в мастерство спасателей и надеяться, что все завершится благополучно.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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