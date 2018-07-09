Тянуть дальше уже нельзя. Ладно на G7 Трамп бросил ей пару леденцов. Там-то были свои. А если он выкинет нечто подобное на саммите НАТО, то уже при всех. И кто после этого будет к ней серьезно относиться? Поэтому нужно было решаться. И она решилась.
С позиции "силы", или Как Меркель ради Трампа на "мостик" встала
Казалось, она уже отучила нас удивляться. Как бы себя ни вела, все только разводят руками, сопровождая этот жест вербальным, мол, что вы хотите: Меркель как Меркель. Но теперь-то получилось, что Меркель – как Трамп. И это, если учесть ее к нему такую личную неприязнь, что кушать не может, –сюрприз. Ведь если закрыть глаза и не реагировать на разницу тембров – будто и не она это произнесла вовсе, а президент США. "Все страны НАТО должны повысить расходы на оборону". Это же его текст. А прозвучало на немецком и в формате еженедельного видеообращения канцлерин к народу.
Вот только воспроизвела она Трампа не полностью. Он, когда обвиняет союзников в скупости, прежде всего на Германию указывает. Третьего дня пригрозил ей, что США больше не будут "свиньей-копилкой". Ангела смекнула: если не хотят быть копилкой, то могут подложить просто свинью. А это не входит в ее планы. В общем, "вспомнила", – должна была она стукнуть себя по лбу перед тем, как заявить, что возвращение Крыма в Россию и война на Донбассе дают повод для увеличения военного бюджета.
"Мы должны сосредоточиться на защите альянса и усилить присутствие в Центральной и Восточной Европе", – сказала Меркель так, словно куда-то уходила, когда они всем своим блоком только этим и занимались. Что же ее-то так напугало, что вдруг спохватилась? Можно было бы решить, что Путин. Так вроде у нее фамилия не Грибаускайте. И пару месяцев назад сама напросилась к нему в гости. Стало быть, все-таки Трамп. Он же поручил Пентагону оценить целесообразность военного присутствия в ФРГ. Тревога оказалась ложной – все 35 тысяч вооруженных американцев остаются на своих немецких местах. Но у Меркель что-то сжалось и где-то екнуло.
А про нее еще говорят, что нет гибкости. Нормально у нее все. Прогнулась так, что на ее примере можно про гимнастическое упражнение "мостик" рассказывать. Это когда ноги повернуты в одну сторону, а лицо в другую и ягодицы выше головы. Зато видно, что за спиной. Только наоборот. Главное, как вовремя она это исполнила. За пару дней до саммита НАТО, на котором Трамп обещал устроить разнос своим прижимистым партнерам. А Меркель за такие ее слова, может, и простит, что сама-то обещала поднять военные расходы лишь до полутора, а не до двух, как условились, процентов ВВП и то только к 2025 году. То есть, когда Трампа в Белом доме уже не будет.
Но когда это будет. А пока он там, она вроде бы как настолько прониклась его пожеланиями, что даже заговорила ими. Другое дело, что для европейцев – это не образец для подражания. Они все больше привыкают слушать Меркель и поступать наоборот. Но для Меркель это уже дело третье. Сейчас ей важнее избежать скандала. Только-только едва отскочила от, наверное, самой большой неприятности за все 12 лет, что канцлером. Не то чтобы разрулила правительственно-миграционный кризис, но, по крайней мере, избежала лобового столкновения с главой МВД и лидером ХСС Зеехофером.
По тому же принципу пытается и Трампа задобрить. Как бы идет на поводу, но остается на месте. В этом и "мостика" суть. Правда, из него еще нужно вернуться в исходное положение. А то в такой позиции Меркель долго не выстоять. Ладно на G7 Трамп бросил ей пару леденцов. Там-то были свои. А если он выкинет нечто подобное на саммите НАТО, то уже при всех. И кто после этого будет к ней серьезно относиться? Вот и решила она сыграть под Трампа. Видимо, пригодились все-таки те его конфеты. Лизнула же.
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