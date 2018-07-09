Человек за бортом. В Лондоне названо имя первой жертвы Brexit'а

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в Лондоне

Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в Лондоне

Министр, который отвечал за выход Великобритании из ЕС, больше туда не пойдет – он вышел вместо этого из правительства. А стране-то теперь куда?

Великобритания застряла в выходе из Евросоюза и не может пока двинуться ни в ту, ни в другую сторону – тесноватым оказался проход. Чтобы хоть как-то выйти из этого положения Винни Пуха в гостях у Кролика, приходится потихоньку сбрасывать лишнее.

Например, жесткие требования в стиле "мы выходим, отказываемся от всех обязательств, но оставляем все привилегии". Вместо этого британские министры под чутким руководством премьера Терезы Мэй решили предложить Евросоюзу создать зону свободной торговли и оговорить перечень товаров, которые не подпадут под будущие ограничения. Потому что уже ясно, что так, как изначально хотел Лондон, все равно не будет – на каком основании Брюссель должен идти на уступки? Экономический вес двух "бойцов" несопоставим, а упрямства и готовности отстаивать свои интересы у континентальной Европы не меньше, чем у Лондона.

Из-за несогласия с "капитулянтским" решением кабмина с корабля британской политики по собственной воле бросилась за борт одна из ключевых фигур процесса – министр по Brexit'у Дэвид Дэвис. Не смог работать дальше из-за разногласий с премьер-министром.

Других министров, кстати, может ждать такая же судьба, если они будут возражать начальству – причем отправить их в отставку Тереза Мэй пообещала лично, не дожидаясь заявления по собственному желанию. Как сообщают британские СМИ, особого предупреждения удостоился министр иностранных дел Борис Джонсон.

Как бы не пришлось в таком случае ей остаться в одиночестве. Складывается впечатление, что помимо ушедшего Дэвиса и пока оставшегося Джонсона в кабинете хватает критиков решений премьера. Иначе к чему такие грозные предупреждения. Что до оппозиции, то ее лидеру Джереми Корбину бояться нечего и некого и он открыто обвинил Мэй в некомпетентности. Согласование условий с Брюсселем, мол, идет без особого успеха, а отставка Дэвиса, по его мнению, только подтверждает неспособность Мэй провести Brexit.

Так доведет ли правительство Мэй страну до выхода или так и бросит, застрявшую в проеме? Как говорится, покажет время. Причем, наверняка, не ближайшее – из нынешнего тупика вялых переговоров можно будет выбраться только тогда, когда уже у всех закончится терпение. А не у одного только министра по Brexit'у.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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