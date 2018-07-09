Человек за бортом. В Лондоне названо имя первой жертвы Brexit'а

Великобритания застряла в выходе из Евросоюза и не может пока двинуться ни в ту, ни в другую сторону – тесноватым оказался проход. Чтобы хоть как-то выйти из этого положения Винни Пуха в гостях у Кролика, приходится потихоньку сбрасывать лишнее.
Из-за несогласия с "капитулянтским" решением кабмина с корабля британской политики по собственной воле бросилась за борт одна из ключевых фигур процесса – министр по Brexit'у Дэвид Дэвис. Не смог работать дальше из-за разногласий с премьер-министром.
Других министров, кстати, может ждать такая же судьба, если они будут возражать начальству – причем отправить их в отставку Тереза Мэй пообещала лично, не дожидаясь заявления по собственному желанию. Как сообщают британские СМИ, особого предупреждения удостоился министр иностранных дел Борис Джонсон.
Так доведет ли правительство Мэй страну до выхода или так и бросит, застрявшую в проеме? Как говорится, покажет время. Причем, наверняка, не ближайшее – из нынешнего тупика вялых переговоров можно будет выбраться только тогда, когда уже у всех закончится терпение. А не у одного только министра по Brexit'у.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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