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Человек за бортом. В Лондоне названо имя первой жертвы Brexit'а

(обновлено: 13:14 09.07.2018)
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© AFP 2018 / Chris J RatcliffeМинистр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в ЛондонеМинистр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в автомобиле у здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
Министр, который отвечал за выход Великобритании из ЕС, больше туда не пойдет – он вышел вместо этого из правительства. А стране-то теперь куда?

Великобритания застряла в выходе из Евросоюза и не может пока двинуться ни в ту, ни в другую сторону – тесноватым оказался проход. Чтобы хоть как-то выйти из этого положения Винни Пуха в гостях у Кролика, приходится потихоньку сбрасывать лишнее.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис
© AFP 2018 / Dan Kitwood / Pool
"Сделка не получается". Эксперт об отставке британского министра по Brexit
Например, жесткие требования в стиле "мы выходим, отказываемся от всех обязательств, но оставляем все привилегии". Вместо этого британские министры под чутким руководством премьера Терезы Мэй решили предложить Евросоюзу создать зону свободной торговли и оговорить перечень товаров, которые не подпадут под будущие ограничения. Потому что уже ясно, что так, как изначально хотел Лондон, все равно не будет – на каком основании Брюссель должен идти на уступки? Экономический вес двух "бойцов" несопоставим, а упрямства и готовности отстаивать свои интересы у континентальной Европы не меньше, чем у Лондона. 

Из-за несогласия с "капитулянтским" решением кабмина с корабля британской политики по собственной воле бросилась за борт одна из ключевых фигур процесса – министр по Brexit'у Дэвид Дэвис. Не смог работать дальше из-за разногласий с премьер-министром.

Других министров, кстати, может ждать такая же судьба, если они будут возражать начальству – причем отправить их в отставку Тереза Мэй пообещала лично, не дожидаясь заявления по собственному желанию. Как сообщают британские СМИ, особого предупреждения удостоился министр иностранных дел Борис Джонсон. 

Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Политолог о возможной отмене Brexit: процесс зашел слишком далеко
Как бы не пришлось в таком случае ей остаться в одиночестве. Складывается впечатление, что помимо ушедшего Дэвиса и пока оставшегося Джонсона в кабинете хватает критиков решений премьера. Иначе к чему такие грозные предупреждения. Что до оппозиции, то ее лидеру Джереми Корбину бояться нечего и некого и он открыто обвинил Мэй в некомпетентности. Согласование условий с Брюсселем, мол, идет без особого успеха, а отставка Дэвиса, по его мнению, только подтверждает неспособность Мэй провести Brexit.

Так доведет ли правительство Мэй страну до выхода или так и бросит, застрявшую в проеме? Как говорится, покажет время. Причем, наверняка, не ближайшее – из нынешнего тупика вялых переговоров можно будет выбраться только тогда, когда уже у всех закончится терпение. А не у одного только министра по Brexit'у. 

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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