Или Латвия, или эмир, или ишак. В Риге нашли путь к спасению

У нас в Латвии все хорошо, а кто считает иначе – просто козел. Или, к примеру, одураченный или подкупленный Москвой приспособленец и оппортунист. Но есть одна проблема, которая беспокоит патриотов и о которой нам разрешено вскользь упоминать, не делая глубоких выводов. Это стремительное сокращение населения.
Тут еще и борьба с российскими деньгами подоспела, которая вылилась в схлопывание латвийских банков. И тут тревога вышла за пределы страны. Ее почувствовали даже напрочь цифровые граждане из МВФ, которые смотрят только в одно окно под названием монитор. МВФ заявил, что Латвия должна принять жесткие меры для восстановления репутации своей финансовой системы. В фонде также считают, что ограниченный рынок труда в республике может привести к серьезным трудностям для долгосрочного роста экономики.
Но не знают эти ребята, с кем имеют дело. В правительстве нашем подобраны исключительно и парадоксально стремительные люди. Парадоксальность в том, что выдержка – обратная сторона стремительности. Они и не такое выдержат. Что, налоги не собираются? Ничего, когда-нибудь соберутся. Что, предприниматели воют? Повоют и успокоятся. Что? В школах детей нет? А зачем они там? Что? Денег не будет? Ну как не будет, попросим у Брюсселя. Вы только панику не поднимайте, а то мы ее как умысел оформим. Такие мудрые Насреддины – или я, или эмир, или ишак.Кучинскис заявил, что не согласен. С кем – с Энгельсом или с Каутским? Да с обоими. Не надо, говорит, никаких открытых рынков труда. Рановато, говорит, чего повскакивали, чего возбудились? Надо проявить выдержку. Пусть зверек подкрадется поближе. Может, пока будет ползти, кто-то из троицы "я, эмир, ишак" прикажет долго жить.
Мы, патриоты, нервничаем, ибо работа у нас такая – нервничать. Но правительству в логике отказать трудно. Либо оно уйдет, либо рынок уйдет, либо латвийский народ. Всяко лучше, чем открывать рынок труда и впускать туда каких-то дешевых или даже недешевых нелатышей. О чистоте нации надо думать, а не о ее выживании.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!