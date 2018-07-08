Западный мужчина: мужик или не мужик?

Что ни год, то новый кризис! Теперь в Европе констатирован "кризис мужественности".

"Большие затруднения", "всеобщее отставание" и даже "вымирание как вида". Вот что демонстрируют современные западные мужчины, если верить Le Figaro. Французская газета называет и виновных в мужской беде. Это эгалитарное общество с его уравниловкой под видом равных прав и, конечно, женщины. Они даже первые. Потому что так перетянули на себя одеяло движением #MeToo, так сконцентрировали внимание на себе, растоптанных пятой мужского господства, что не заметили, как мужчина откатился к стеночке и стремительно деградировал. Проспали мужчин, что и говорить! Проспали их проблемы: упомянутые "затруднения с поиском места в обществе", общее отставание в развитии – из-за все меньшего процента желающих получить высшее образование, – ну а уж что касается "контуров мужественности", здесь и вовсе размытые черты.

С одной стороны, когда из-за каждого угла слышится #MeToo да #MeToo, волей неволей начнешь испытывать разного рода "затруднения" и терять "контуры", так что мужчинам впору организовывать собственное движение: #MeNever. А с другой стороны, если не востребована мужская сила и сама идея опоры на мужчину, если на эту самую мужественность просто нет запроса, то откуда ей взяться? И тут мы наступили на корень. В головах. Где тихой сапой загипсовалась мысль о никчемности такого понятия, как "чисто мужская харизма".

Эссе "Мужественность", сайт "Искусство мужественности", лекции на тему "Запад потерял веру в мужественность", круглый стол "Мужчина – вымирающий вид" – подобные публикации и акции появляются в западных странах в силу тревоги, которая постепенно разливается в воздухе из "незагипсованных" голов. "Разлив" этот – следствие игнорирования мудрого наблюдения человечества: "слишком хорошо – тоже нехорошо". Это я о том, что если раньше было только два пола с очевидными "взаимообязывающими" функциями, то теперь их, говорят, несколько, и все "одинаково правильные"! При этом женщины (опять женщины!) часто подчеркивают такую незначительность роли мужественного человека в собственной жизни, что та же Le Figaro не без оснований замечает: "Мужчины потеряли контроль над продолжением рода" – и в дополнение цитирует сексолога, который "каждый день сталкивается с мужскими проблемами". "Просмотр порнографических материалов – наиболее яркое проявление", – вот вам и медицинское наблюдение. Неужели это теперь единственная мужская ниша? Будет жаль, если будет так…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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