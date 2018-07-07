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Еще не все дорешено. На Украине осталось, что декоммунизировать

(обновлено: 14:31 07.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНационалист сбивает облицовку на Монументе Славы во ЛьвовеНационалист сбивает облицовку на Монументе Славы во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Киев продолжает избавляться от напоминаний о советском прошлом. Уже и названия почти везде поменяли, и памятники снесли, а все равно что-то не то. Учитывая, что без коммунистов не было бы и нынешней Украины, декоммунизировать нужно еще многое.

Не додекоммунизировались еще. На Украине по-прежнему остаются напоминания о советском прошлом, от которых там стремятся избавиться. Например, в армии. Вроде уже и форму изменили вплоть до цвета беретов, и всю прочую атрибутику, и даже названия родов войск

Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Политик объяснил реакцию Киева на новые названия воинских частей России
А все равно остается что-то неуловимое, что напоминает, например, начальнику генштаба ВСУ Виктору Муженко о совместном с Россией прошлом. И вот от этого всего он велел избавиться

Подробности широкой публике не сообщил, но обещал разослать по всем частям подробные инструкции. В них логичнее было бы увидеть приказ о ликвидации украинской армии как таковой, потому что она сама – прямое напоминание о коммунистической эпохе, благодаря которой армия и сформировалась в том виде, в каком есть. Да и вся страна в ее нынешних границах получилась, опять же, стараниями тех же коммунистов.

Так что если Киев хочет забыть все, он должен декоммунизироваться сам и строить страну на новом месте, где-нибудь сразу в Европе, чтобы не надо было туда пробираться с такими сложностями.

Но есть на Украине люди, которые не считают, что ликвидацией безграмотности, созданием промышленности и украинской государственности они обязаны как раз тому самому советскому прошлому. Они уверены, что, напротив, все вокруг обязаны им. И Россия, по их мнению, так и норовит украсть кусочек украинской истории и погреться в лучах украинской славы.

Тот же Виктор Муженко разглядел поползновения на украинскую историю – и территорию тоже – в присвоении некоторым частям российской армии почетных званий.  Возмутило его то, что там теперь будут фигурировать и названия некоторых украинских городов. В Киеве в таких случаях мыслят весьма примитивно – раз 933-й зенитный ракетный полк называется теперь Верхнеднепровским Краснознаменным ордена Александра Невского полком, значит, он пойдет на Днепр. Верхний, надо полагать.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характер
И то, что должно оставаться внутренним российским делом, некоторые на Украине восприняли как планы по захвату их страны. А вот если бы не запретили память о прошлом и не призывали отказаться от понятия Великой Отечественной войны, то знали бы, что подразделения носят названия мест, которые они освобождали в годы той самой Великой Отечественной. 

В России память стараются сохранять, даже если места боевой славы сейчас находятся в других странах – наследники воинов-освободителей все равно должны об этом помнить, чтобы не посрамить имени героев. На Украине другая логика – там готовы отказаться и от Великой Отечественной войны, лишь бы все было "как в Европе". Как они сами ее видят. Такова цена декоммунизации.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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