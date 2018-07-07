Долой юбки! В британских школах объявлена революция брючного достоинства

Школы Великобритании принимают новый дресс-код для девочек: никаких юбок – только брюки. Аргумент железный: вид юбки может обидеть школьных трансгендеров. Ущемляем права одних, чтобы не ущемить прав других – такая вот волшебная логика. Никто не слушает учениц, многие из которых признаются, что чувствуют себя в юбках более уверенно. Права трансгендеров важнее. Какие они такие, эти права трансгендеров, в правительстве Великобритании еще не определились, кабмин еще только собирается собраться по этому поводу. Между тем первые сорок школ уже утвердили новый дресс-код, а за ними и многие другие школы Соединенного Королевства всерьез обдумывают, не запретить ли девочкам юбки.
Как бы то ни было, а за юбки теперь будет такое же наказание, как за пирсинг на лице и за обтягивающие джинсы. Юбки, пирсинг и стрейч одинаково неприемлемы – так решили в одной из школ. И никому нет дела до того, что девочки бывают разные, что не всем идут брюки, в том числе свободного покроя. Но на этот случай, видимо, английский школьный дресс-код даст поправку в духе рекламного слогана незабвенного Гиляровского: "А вот подтяжки, чтоб штаны не слезали на ляжки!"…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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