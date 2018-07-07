Долой юбки! В британских школах объявлена революция брючного достоинства

Идешь в школу – не забудь снять юбку! В сорока английских учебных заведениях теперь такое правило.

Школы Великобритании принимают новый дресс-код для девочек: никаких юбок – только брюки. Аргумент железный: вид юбки может обидеть школьных трансгендеров. Ущемляем права одних, чтобы не ущемить прав других – такая вот волшебная логика. Никто не слушает учениц, многие из которых признаются, что чувствуют себя в юбках более уверенно. Права трансгендеров важнее. Какие они такие, эти права трансгендеров, в правительстве Великобритании еще не определились, кабмин еще только собирается собраться по этому поводу. Между тем первые сорок школ уже утвердили новый дресс-код, а за ними и многие другие школы Соединенного Королевства всерьез обдумывают, не запретить ли девочкам юбки.

Конечно, идет и встречная – протестная волна. Родители учениц пишут петиции с указанием на то, что принуждение девочек к ношению брюк "вредит их психическому здоровью". Подняли возмущенный голос и феминистки: у человека должно быть право выбора, пусть что хочет, то и надевает. Но на этот случай защитники школьной формы, одинаковой для мальчиков, девочек и гендерно неопределившихся, заготовили второй сильный козырь. Голые ноги девочек, видите ли, могут смутить всяк на них смотрящих. В одной из школ английского города Бери очень даже четко объяснили, кого именно и когда можно смутить до невозможности. Цитата: "садившиеся во время занятий драмкружка ученицы смущали своим видом преподавателей и гостей". Это как понимать? Ну ладно уж гостей смутили – мало ли кого там звали на спектакли этого кружка, может, "сексуально озабоченных"! Но преподаватели-то отчего смущаются? Чему их в их британских "педах" учат? Они что, психологию не проходят, им не рассказывают про преподавательскую этику, про определенные табу в отношениях учеников и учителей, и даже в мыслях об этих отношениях?..

Как бы то ни было, а за юбки теперь будет такое же наказание, как за пирсинг на лице и за обтягивающие джинсы. Юбки, пирсинг и стрейч одинаково неприемлемы – так решили в одной из школ. И никому нет дела до того, что девочки бывают разные, что не всем идут брюки, в том числе свободного покроя. Но на этот случай, видимо, английский школьный дресс-код даст поправку в духе рекламного слогана незабвенного Гиляровского: "А вот подтяжки, чтоб штаны не слезали на ляжки!"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!