"Окна Овертона" по-эстонски: ветераны СС как "борцы за свободу"

В сознание эстонского общества поступательно и планомерно внедряется мысль о том, что эсэсовцем быть хорошо. Это своего рода "окно Овертона" местного разлива, и служителей у этого алтаря лжи множество. Однако есть у него верховный жрец – имя ему Урмас Рейнсалу – министр юстиции Эстонской республики. Именно с его подачи 31 августа 2018 года, в 24-ю годовщину вывода из Эстонии последних частей российской армии, должно состояться награждение почетным знаком Дубового венка Свободы, в числе прочих, ветеранов 20-й эстонской дивизии СС.
Манипуляции общественным сознанием в деле превращения палачей из войск СС в "борцов за свободу" начались достаточно давно, практически сразу после провозглашение Эстонией независимости в 1991 году. То, что эти черные силы попытаются взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне, можно было предположить, но то, что этот процесс обретет такие масштабы – вряд ли. Шаг за шагом, вначале аккуратно прощупывая общественную реакцию, а потом все увереннее в эстонское общество возвращают символы и смыслы национал-социализма, пока еще не призывая уничтожать инородцев и инакомыслящих, но постепенно подготавливая к подобным мыслям. За последние несколько лет произошли события, которые можно позиционировать как крайне настораживающие.поделать не можем. Двумя годами ранее, осенью 2016 года в школе городка Лупа, видимо, в назидание подрастающему поколению, чтобы оно знало, с кого ему строить жизнь, был установлен бронзовый бюст унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса.
Так что награждение знаками Дубового венка Свободы участников "вооруженного и невооруженного сопротивления" советской власти из числа ветеранов войск СС хорошо впишется в контекст современной эстонской политики.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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