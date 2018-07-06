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"Окна Овертона" по-эстонски: ветераны СС как "борцы за свободу"

(обновлено: 18:30 06.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ОлиськоПерейти в фотобанкСбор ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС в ЭстонииСбор ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС в Эстонии
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Сопротивление вооруженное и невооруженное советской власти – чем не повод для награды. Среди претендентов – бывшие "лесные братья" и бойцы 20-й эстонской дивизии СС. Эстония готовится отметить очередную годовщину вывода российских войск.

В сознание эстонского общества поступательно и планомерно внедряется мысль о том, что эсэсовцем быть хорошо. Это своего рода "окно Овертона" местного разлива, и служителей у этого алтаря лжи множество. Однако есть у него верховный жрец – имя ему Урмас Рейнсалу – министр юстиции Эстонской республики. Именно с его подачи 31 августа 2018 года, в 24-ю годовщину вывода из Эстонии последних частей российской армии, должно состояться награждение почетным знаком Дубового венка Свободы, в числе прочих, ветеранов 20-й эстонской дивизии СС. 

Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
© AP Photo / Liis Treimann
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Ибо именно они, по мнению министра юстиции, были первыми борцами за свободу страны. Урмас Рейнсалу выразился предельно патетично: "Это было сигналом как для эстонского народа, так и для всего мира, что свобода Эстонии является ценностью, которой не торгуют". Бороться за свободу своей страны, находясь в составе элитного подразделения войск фашистской Германии, ее оккупировавших, – по меньшей мере странно. Также от себя хотелось бы заметить, что называть "борцами за свободу" тех, кто ревностно участвовал в карательных операциях против мирного населения России и Белоруссии, еще и подло. Однако более всего поражает в данной ситуации даже не профашистская деятельность одного из главных ревнителей законности Эстонской республики, а глухое молчание в ответ на его инициативы всех тех, кто называет себя политической элитой страны. И как не вспомнить при этом ту простую истину, что все самые большие подлости в нашем мире и самые чудовищные преступления происходили на фоне подобного молчания. 

Манипуляции общественным сознанием в деле превращения палачей из войск СС в "борцов за свободу" начались достаточно давно, практически сразу после провозглашение Эстонией независимости в 1991 году. То, что эти черные силы попытаются взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне, можно было предположить, но то, что этот процесс обретет такие масштабы – вряд ли. Шаг за шагом, вначале аккуратно прощупывая общественную реакцию, а потом все увереннее в эстонское общество возвращают символы и смыслы национал-социализма, пока еще не призывая уничтожать инородцев и инакомыслящих, но постепенно подготавливая к подобным мыслям. За последние несколько лет произошли события, которые можно позиционировать как крайне настораживающие. 

Для пересечения эстонской границы с 1 августа нужно заранее бронировать время
© РИА Новости
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Так, 22 июня, в годовщину Великой Отечественной войны, в небольшом местечке Мустла была открыта мемориальная доска, посвященная штандартенфюреру Ваффен-СС Альфонсу Ребане. Власти разводят руками, мол, это народная инициатива и мы ничего поделать не можем. Двумя годами ранее, осенью 2016 года в школе городка Лупа, видимо, в назидание подрастающему поколению, чтобы оно знало, с кого ему строить жизнь, был установлен бронзовый бюст унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса. 

Так что награждение знаками Дубового венка Свободы участников "вооруженного и невооруженного сопротивления" советской власти из числа ветеранов войск СС хорошо впишется в контекст современной эстонской политики.  

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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0
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