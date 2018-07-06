Бывало у них с Китаем и хуже. Но тогда в 70-х все исправила "пинг-понговая" дипломатия. Говорили, "маленький мячик привел в действие большой". Но сейчас с этим сложнее. Поскольку даже на маленький мячик может быть введен очень большой тариф.
Битва "титанов", или Как США с Китаем на первый-второй рассчитались
Дональд Трамп и сегодня, делая прогноз на встречу с Владимиром Путиным, скажет, что с Китаем тоже дружить хорошо, а не плохо. Но именно сегодня у него с Китаем началась война. Без кавычек. Потому что хоть она и торговая, но без компромиссов и пленных не брать. А пошлины брать. 6-е июля и Вашингтон и Пекин назначили днем открытия "боевых действий". Пекин мог атаковать первым. Все-таки на 12 часов прежде Вашингтона встретил рассвет. Не стал. Вряд ли потому, что еще полагался на благоразумие того, кто все это затеял. Просто если уж "око за око", то "за око", а не перед.
Поэтому, как и положено потомку ковбоев, Трамп выстрелил раньше. Стартовал с малого. Для затравки ввел на поднебесную номенклатуру тарифы на 34 миллиарда долларов. По мере поступления ответных санкций грозит наказать КНР почти на полтриллиона. Трамп шел к этому так же неотвратимо, как и в Белый дом. Он, собственно, и поэтому тоже шел в Белый дом, чтобы пойти на Китай.
В какой момент Си Цзиньпин понял, что нужно готовиться к худшему, знает только он сам. Но кажется, что когда Трамп в его присутствии отдал приказ бомбить Сирию, он уже сообразил, что с таким партнером надеяться на лучшее не стоит. И это была не единственная философская максима, которую ему пришлось пересмотреть. Поскольку это Конфуций мог позволить себе сидеть на берегу и ждать, когда мимо проплывет тело врага. Для Си полезней оказался Ленин с его "промедление – смерти подобно".
Когда в ходе ответного визита Трампу и его свите подали заветренный салат "Цезарь", и им пришлось это съесть, чтобы не обидеть хозяев, Си уже знал, что скормит им в следующий раз. Пекин спокойно и методично, как, наверное, умеют только здесь, и в торговле выстраивал "великую китайскую стену". Расширил экспортное разнообразие так, чтобы у Вашингтона даже воображения не хватило ввести поборы еще и на новые позиции, и снизил курс юаня по отношению к доллару. В результате китайские товары получили конкурентное преимущество при обороте в американской валюте.
И вот теперь Си уже мог ждать, когда тело его врага выстрелит первым. Чтобы тут же нанести контрудар. Нанес. На ту же сумму. Обложил свинину, пшеницу, рис, молочку. И самое для Штатов чувствительное – соевые бобы. На Китай приходится примерно половина всего американского экспорта сои. Причем в основном ее производят на том самом юге, что голосовал за Трампа. Крайне точечный ответ на вопрос, кто именно в этой войне останется на бобах. В любом случае это будет жаркая схватка. Две ведущие экономики мира. Битва титанов. В разнос пойдет все на свете.
Трампу твердят, что зря. Доказывают, что желая в расчете на первый-второй поставить Китай на место, он может потерять свое. Против его пошлин даже Торговая палата США. Заявила, что они нанесут ущерб американским потребителям. Потому что куда ни глянь – везде made in China. "Так и мы, – отвечает он, – чай на то и американцы". И отказывает тормозам. Те еще скрипят, но таран неизбежен. Бывало у них с Китаем и хуже. Но тогда в 70-х все исправила "пинг-понговая" дипломатия. Говорили, "маленький мячик привел в действие большой". Но сейчас с этим сложнее. Поскольку даже на маленький мячик может быть введен очень большой тариф.
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