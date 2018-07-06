Федерика и Могерини – это не муж и жена. Но они – за Украину

Украинские политики так отчаянно стремятся в ЕС, что его светлый образ затмевает в их сознании все. Они даже не знают, кто руководит этим чудом из чудес. Неизвестно кто, но мужик наверняка хороший.

Салтыков с Щедриным, бывало, захаживали в гости к Эриху и Марии Ремаркам. Римский, Корсаков, Петров и Водкин составляли весьма популярный квартет. Бодуэн де Куртенэ постоянно водил за собой малоизвестного Ивана Александровича. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, как говорилось в одном анекдоте, оказались не мужем и женой, а четырьмя разными людьми.

А Федерика и господин Могерини тем временем независимо друг от друга делают похожие заявления по Украине. Хотя кто их там разберет, этих господ. У народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука, например, не получилось

Он где-то слышал какие-то слова представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и очень хотел поделиться ими с соотечественниками в эфире местного телевидения. Только в его сознании Федерика Могерини чудесным образом раздвоилась, превратившись в двух людей: некую Федерику и господина Могерини. Который, в свою очередь, разглядел на Украине тектонические сдвиги.

Ведущая дважды уточнила, что Могерини – не только госпожа, но и вовсе одно целое с Федерикой. Но депутат не поверил и консенсус по этому вопросу так и не был достигнут.

Представляете, как достоверны цитаты, которыми делился Ткачук, если он даже не знает их автора? А ведь от Могерини сейчас зависит многое – Украина уповает на Запад как никогда. И даже не может запомнить, кто представляет тот самый Евросоюз, в который они так рвутся.

В другой политической обстановке это высказывание наверняка могло бы поднять волну негодования в ЕС. На улицы немедленно бы вышли феминистки с грозными плакатами и призывами свергнуть Порошенко, потому что при его режиме процветает мужской шовинизм, а женщинам отказывают в праве вершить европейскую политику.

К ним, вероятно, присоединилась бы и Юлия Тимошенко – непотопляемый украинский политик, лидер партии "Батькивщина". Уж она могла бы рассказать о наболевшем, о том, как ее постоянно отодвигают от власти и ей приходится туда пробираться через тюремные решетки, на инвалидной коляске и на каблуках. Она использует любую возможность, чтобы в чем-то обвинить своего главного оппонента – нынешнего президента. Сейчас, например, утверждает, что Петр Порошенко ведет переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, чтобы ввести военное положение и, таким образом, сорвать выборы и остаться на второй срок.

В общем, страсти кипят нешуточные: украинским политикам нужно одновременно драться за власть, просить денег у Запада и плевать в Россию. Разве же за всеми этими делами уследишь, кто там Федерика, а кто Могерини.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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