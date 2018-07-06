Федерика и Могерини – это не муж и жена. Но они – за Украину

Салтыков с Щедриным, бывало, захаживали в гости к Эриху и Марии Ремаркам. Римский, Корсаков, Петров и Водкин составляли весьма популярный квартет. Бодуэн де Куртенэ постоянно водил за собой малоизвестного Ивана Александровича. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, как говорилось в одном анекдоте, оказались не мужем и женой, а четырьмя разными людьми.
Он где-то слышал какие-то слова представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и очень хотел поделиться ими с соотечественниками в эфире местного телевидения. Только в его сознании Федерика Могерини чудесным образом раздвоилась, превратившись в двух людей: некую Федерику и господина Могерини. Который, в свою очередь, разглядел на Украине тектонические сдвиги.
Ведущая дважды уточнила, что Могерини – не только госпожа, но и вовсе одно целое с Федерикой. Но депутат не поверил и консенсус по этому вопросу так и не был достигнут.
Представляете, как достоверны цитаты, которыми делился Ткачук, если он даже не знает их автора? А ведь от Могерини сейчас зависит многое – Украина уповает на Запад как никогда. И даже не может запомнить, кто представляет тот самый Евросоюз, в который они так рвутся.
В другой политической обстановке это высказывание наверняка могло бы поднять волну негодования в ЕС. На улицы немедленно бы вышли феминистки с грозными плакатами и призывами свергнуть Порошенко, потому что при его режиме процветает мужской шовинизм, а женщинам отказывают в праве вершить европейскую политику.
В общем, страсти кипят нешуточные: украинским политикам нужно одновременно драться за власть, просить денег у Запада и плевать в Россию. Разве же за всеми этими делами уследишь, кто там Федерика, а кто Могерини.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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