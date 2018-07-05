И ведь ничего такого не сделал. Ни авианосец не подогнал, ни кнопку красную назидательно не погладил. "Ничего же такого страшного не предложил", – так, наверное, и не понял Трамп, чего они все испугались.

Николасу – ни двораса, или Как Трамп хотел Мадуро свергнуть Your browser does not support HTML5 audio

Теперь это уже никакая не новость. Вот в августе 2017-го удивились бы. Но Трамп тогда сказал это не в Twitter, а только узкому кругу в Белом доме. И это был тот редкий случай, когда информация из него сразу не утекла. И хотя вместо нее много воды утекло с тех пор. Все-таки хорошо, что не крови. 5-го июля, в день независимости Венесуэлы, Associated Press, по сути, поздравило страну со вторым рождением. Год назад, оказывается, она была на волоске.

Агентство от высокопоставленного источника в администрации США узнало, что тогда на секретном совещании в Овальном кабинете Трамп поставил вопрос незатейливо и ребром: "Если нестабильная Венесуэла угрожает региональной безопасности, то почему нам не ввести в нее войска?". А что стесняться? У нее нет ядерной программы, ее не оберегают ВКС России, она, в конце концов, на нашем заднем дворе, – мог развить свою мысль Трамп. Но и так был весьма доволен произведенным эффектом. Некоторые из его наиболее впечатлительных собеседников, услышав это, едва не упали в обморок от предвкушения. Иные просто были в шоке.

Но быстро пришли в себя и в течение пяти минут наперебой пытались отговорить хозяина от опасной затеи. Больше прочих старались в то время госсекретарь Тиллерсон и советник по нацбезопасности генерал Макмастер. Что не удивительно. Один все знает про нефть, а другой – про войну. Перебивая друг друга, доказывали на пальцах, что вторжение в Венесуэлу даже ради свержения "диктатора" чревато трагическими последствиями для всего региона. Кроме того, уверяли они, американцы "рискуют потерять поддержку" и среди своих редких союзников в Латинской Америке.

Не поверил. Решил сам с этими союзниками потолковать "на полях" Генассамблеи ООН. Хотя советники не рекомендовали ему даже этого. В международных делах, говорили, предлагать такое – моветон. Но он заставил недружелюбных соседей Мадуро высказаться. Судя по тому, что военного продолжения так и не последовало, поддержки не нашел и у них. Потому как Мадуро они не любят не меньше, но себя любят больше, чем не любят Мадуро. Поэтому сообразили, что вооруженное вмешательство в дела одной страны взорвет всех поблизости. Здесь все так тесно, горячо и эмоционально, что кого-то задень – такое "деспасито" начнется, что никому не "спасито".

Иными словами, после общения с Трампом Трампа они стали бояться сильнее, чем Мадуро. А самому Трампу только и осталось, что опять санкции и риторика. Ни авианосец не подогнал, ни кнопку красную назидательно не погладил. "Ничего же такого страшного не предложил", – так, наверное, и не понял он, чего они все испугались. Подумаешь, продолжили бы "историю успеха". Ведь как хорошо у армии Соединенных Штатов получилось в Гренаде в 83-м и Панаме в 89-м. Именно этими кровавыми примерами и аргументировал он "чистоту" своих намерений в отношении Венесуэлы.

Ну, в худшем случае, встала бы она в один ряд с Афганистаном, Ираком, Ливией. С Сирией, в конце концов… Отговорили. А теперь еще и проговорились. И не в том дело, что Мадуро сегодня уже призвал страну встретить агрессора во всеоружии. А в том, что и Путину, наверное, доложили. А значит, на повестке саммита в Хельсинки появится еще один пункт. Кто-то же должен объяснить Трампу тет-а-тет, что и в Венесуэле лучше не надо. А то Тиллерсона с Макмастером в его окружении уже нет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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