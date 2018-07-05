Кто спасет Европу? США берут самоотвод

Европа сама может справиться с гипотетическими военными угрозами, считают американские аналитики. Возможно, так ей и придется делать – если она не пойдет на условия США.

Европа готовится к саммиту НАТО – на следующей неделе в Брюссель прилетит президент США Дональд Трамп, от которого сейчас в жизни альянса зависит многое.

Особо мнительные европейские политики пытаются разглядеть в связи с этим различные знаки и приметы. Боялись, например, что американский президент встретится с российским коллегой Владимиром Путиным раньше 11-12 июля, то есть перед саммитом. И тогда якобы его как-то по-особенному настроят, и он будет необычайно жестко вести себя с партнерами. Обошлось: встречу в Хельсинки назначили на 16-е. Но ситуация для НАТО осталась все той же. Потому что опасность исходит совсем не от России, а от США.

Дональд Трамп никогда не скрывал своей убежденности в том, что европейцы должны сами платить за свою безопасность. По его плану, они должны повысить расходы на оборону. И Владимир Путин к таким настроениям не имеет никакого отношения.

Понятно что европейцы вряд ли готовы действовать по американскому плану. Это не только показало бы их слабость, но и стало бы причиной серьезных финансовых трудностей, ведь для того, чтобы какие-то расходы повысить, какие-то другие нужно урезать. Какие: на социальную сферу, мигрантов, энергетику? Едва ли многие смогут на это пойти. В том числе и богатая Германия, которую настиг серьезнейший миграционный кризис. К тому же для Ангелы Меркель, у которой с Трампом не то чтобы все ладится, это, наверное, было бы личным поражением.

Но в противном случае США могут просто вывести из страны свои военные базы. На этот случай в Европе думают создать собственную общую армию. Правда, это тоже стоит отдельных денег. Впрочем, пока европейцам можно не беспокоиться. В США успокаивают: если ЕС вдруг соберется воевать с Россией, то обязательно победит.

Американские СМИ пишут, что Россия сейчас слабее, чем в годы холодной войны, а Европа, в свою очередь, сильнее. Утверждение весьма спорное, но оставим его на совести авторов. Важно, что эти авторы вслух задаются вопросом, почему США до сих пор содержат ЕС: может, пора европейцам уже как-нибудь самим, а оружие и специалистов Америке лучше приберечь для себя?

Собственно, посыл перед саммитом НАТО понятен: ребята, вы молодцы и раз у вас все равно нет на нас денег, дальше давайте сами, а своих солдат мы вернем домой. Интересно только, зачем США хотят стянуть обратно немалую часть своих военных ресурсов, разбросанных по всей Европе?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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