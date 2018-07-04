Вот и поговорили. Британского министра обороны перебил его же смартфон

Искусственный интеллект вмешался в британскую политику. Во время выступления в парламенте министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона слово взял его смартфон. Министр как раз зачитывал доклад о борьбе с террористами в Сирии, когда его перебили. Голосовой помощник Siri отреагировал на слово "Сирия" и начал рассказывать о том, что он нашел в интернете по этому запросу. "Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…". Но на этом месте он был резко прерван хозяином и отправлен куда подальше – во внутренний карман пиджака.
Впрочем, интернет-пользователи, которые активно комментируют этот инцидент, ничего зазорного в том, что министр обороны общается с Siri, не увидели. Напротив – даже советуют ему делать это почаще. Ведь в словах Siri было больше здравого смысла, доводов и зрелости, отмечают они. То есть все признают, что чуть больше интеллекта британской политике точно не помешает. Пусть даже искусственного.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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