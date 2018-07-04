Вот и поговорили. Британского министра обороны перебил его же смартфон

Гэвин Уильямсон, кажется, нашел достойного собеседника. Голосовой помощник на его телефоне вмешался в выступление министра в палате общин. Уж не с ним ли глава Минобороны советуется, принимая решения?

Искусственный интеллект вмешался в британскую политику. Во время выступления в парламенте министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона слово взял его смартфон. Министр как раз зачитывал доклад о борьбе с террористами в Сирии, когда его перебили. Голосовой помощник Siri отреагировал на слово "Сирия" и начал рассказывать о том, что он нашел в интернете по этому запросу. "Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…". Но на этом месте он был резко прерван хозяином и отправлен куда подальше – во внутренний карман пиджака.

Разобравшись с телефоном под смех немногочисленной публики, Уильямсон начал оправдываться за произошедшее. Мол, редко человека перебивает его же телефон. Позже на своей странице в Twitter министр написал о том, что попросит свою тринадцатилетнюю дочь научить его пользоваться гаджетом. Хотя чему тут учиться? Судя по тому, что эта функция активирована, глава Минобороны Великобритании ее уже освоил и активно пользуется. Вообще, очень показательно, что голосовой помощник среагировал не на что-нибудь, а именно на слово "Сирия". Ведь искусственная интеллектуальная система отличается тем, что она приспосабливается к каждому пользователю, учитывает его наиболее частые запросы и индивидуальные предпочтения. Получается, что у Уильямсона это самый популярный вопрос?

Впрочем, интернет-пользователи, которые активно комментируют этот инцидент, ничего зазорного в том, что министр обороны общается с Siri, не увидели. Напротив – даже советуют ему делать это почаще. Ведь в словах Siri было больше здравого смысла, доводов и зрелости, отмечают они. То есть все признают, что чуть больше интеллекта британской политике точно не помешает. Пусть даже искусственного.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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