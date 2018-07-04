Как много общего. Снова два человека. Снова он и она. Снова с признаками отравления. Правда, не в Солсбери, а рядом. Ну, во-первых, в Солсбери уже негде – лавочку увезли. А во-вторых, какая разница, где.
"Свежачок" к "новичку", или Как под Солсбери вновь отравились двое
Вот чему у Лондона стоит поучиться, так это своевременности. До саммита НАТО, где опять надо крепить антироссийское единство – неделя, и вот у него снова "Скрипали Forever". Как раз успеют раскрутить. О самих Скрипалях, впрочем, так ничего и не слышно. Но слухами о них земля британская полнится. И та самая больничка в Солсбери тоже. И не только слухами, но и пациентами со схожими симптомами. Ну, по крайней мере, по старой доброй "хайли лайкли" их можно считать схожими, пока не доказано обратное. И это вам уже не ложка дегтя к обеду. А "свежачок" к "новичку".
Хотя и не такой уж "свежачок". Обнаружили сорокалетних мужчину и женщину в доме и без сознания еще в субботу. Но только в среду полиция сообщила об этом. Получается, четыре дня думала, как подать. Или работала. Грешили-то на банальную передозировку. Но после статьи в The Sun о "большом прорыве" Скотланд-Ярда, который все-таки понял, что на Скрипалей нападали двое и они скрылись в России, вдруг осенило. По аналогии решили назвать инцидент "серьезным", а вещество "неизвестным". Ведь как много общего. Снова два человека. Снова он и она. Снова с признаками отравления.
Правда, не в Солсбери, а в соседнем Эймсбери. Ну, во-первых, в Солсбери уже негде – лавочку увезли. А во-вторых, Солсбери – Эймсбери, все одно – бери и вали на Россию. Главное, химлаборатория в Портон-Даун по-прежнему рядом и медперсонал, что невероятным образом вернул Скрипалей с того света, уже знает, как сделать лечение "инвазивным и глубоко угнетающим". Причем "угнетающим" не только пациента, но и всю страну. И вот уже знакомая картина. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности. Вероятно, скоро тут опять появятся люди в кислотных костюмах и беззаботные зеваки без них.
А Борис Джонсон раньше всех найдет и здесь российский след. Скажет, что это русские вернулись, чтобы закрепить успех? Или что это и есть те самые русские, которые вернулись закрепить успех, но для начала решили попробовать на себе? Тот, кто сказал "А"-234, должен сказать "А"-235, 236, 237, да сколько угодно раз, если до "Б" дойти не в состоянии. Впрочем, в их Минздраве уверяет, что "значительной угрозы" для здоровья широкой общественности нет. Разве что ей еще немного покапают на мозги.
А потому что нечего обсуждать редкую удачу своих футболистов в Москве. Люди влюбляются в Россию. А те, что остались дома, ненавидят британские СМИ за то, что повелись на их бредни о России. Новое отравление ей еще не "шьют". Полиция говорит, что пока не видит связи. Но она ведь и у Скрипалей только через четыре месяца "увидела" то, что Джонсон понял сразу. К тому же для этого есть газеты. Другое дело, что защитник сборной Англии Уэс Браун, например, из них ничего такого не узнает. Сам, говорит, не читаю и другим не советую.
А посетить Россию, напротив, рекомендует. Сборная Англии, до Москвы проигравшая на предыдущих чемпионатах мира все серии пенальти в плей-офф, теперь точно знает: чтобы вылечиться от этой напасти, надо было приехать именно сюда. Хотя британским властям и это не поможет. Потому что для начала необходимо как минимум научиться играть. По правилам.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.