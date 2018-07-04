Как много общего. Снова два человека. Снова он и она. Снова с признаками отравления. Правда, не в Солсбери, а рядом. Ну, во-первых, в Солсбери уже негде – лавочку увезли. А во-вторых, какая разница, где.

"Свежачок" к "новичку", или Как под Солсбери вновь отравились двое Your browser does not support HTML5 audio

Вот чему у Лондона стоит поучиться, так это своевременности. До саммита НАТО, где опять надо крепить антироссийское единство – неделя, и вот у него снова "Скрипали Forever". Как раз успеют раскрутить. О самих Скрипалях, впрочем, так ничего и не слышно. Но слухами о них земля британская полнится. И та самая больничка в Солсбери тоже. И не только слухами, но и пациентами со схожими симптомами. Ну, по крайней мере, по старой доброй "хайли лайкли" их можно считать схожими, пока не доказано обратное. И это вам уже не ложка дегтя к обеду. А "свежачок" к "новичку".

Хотя и не такой уж "свежачок". Обнаружили сорокалетних мужчину и женщину в доме и без сознания еще в субботу. Но только в среду полиция сообщила об этом. Получается, четыре дня думала, как подать. Или работала. Грешили-то на банальную передозировку. Но после статьи в The Sun о "большом прорыве" Скотланд-Ярда, который все-таки понял, что на Скрипалей нападали двое и они скрылись в России, вдруг осенило. По аналогии решили назвать инцидент "серьезным", а вещество "неизвестным". Ведь как много общего. Снова два человека. Снова он и она. Снова с признаками отравления.

Правда, не в Солсбери, а в соседнем Эймсбери. Ну, во-первых, в Солсбери уже негде – лавочку увезли. А во-вторых, Солсбери – Эймсбери, все одно – бери и вали на Россию. Главное, химлаборатория в Портон-Даун по-прежнему рядом и медперсонал, что невероятным образом вернул Скрипалей с того света, уже знает, как сделать лечение "инвазивным и глубоко угнетающим". Причем "угнетающим" не только пациента, но и всю страну. И вот уже знакомая картина. Места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены в целях безопасности. Вероятно, скоро тут опять появятся люди в кислотных костюмах и беззаботные зеваки без них.

А Борис Джонсон раньше всех найдет и здесь российский след. Скажет, что это русские вернулись, чтобы закрепить успех? Или что это и есть те самые русские, которые вернулись закрепить успех, но для начала решили попробовать на себе? Тот, кто сказал "А"-234, должен сказать "А"-235, 236, 237, да сколько угодно раз, если до "Б" дойти не в состоянии. Впрочем, в их Минздраве уверяет, что "значительной угрозы" для здоровья широкой общественности нет. Разве что ей еще немного покапают на мозги.

А потому что нечего обсуждать редкую удачу своих футболистов в Москве. Люди влюбляются в Россию. А те, что остались дома, ненавидят британские СМИ за то, что повелись на их бредни о России. Новое отравление ей еще не "шьют". Полиция говорит, что пока не видит связи. Но она ведь и у Скрипалей только через четыре месяца "увидела" то, что Джонсон понял сразу. К тому же для этого есть газеты. Другое дело, что защитник сборной Англии Уэс Браун, например, из них ничего такого не узнает. Сам, говорит, не читаю и другим не советую.

А посетить Россию, напротив, рекомендует. Сборная Англии, до Москвы проигравшая на предыдущих чемпионатах мира все серии пенальти в плей-офф, теперь точно знает: чтобы вылечиться от этой напасти, надо было приехать именно сюда. Хотя британским властям и это не поможет. Потому что для начала необходимо как минимум научиться играть. По правилам.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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