"Где станция метро с собаками", или Что болельщики ищут в Москве

Наверняка многие иностранные болельщики, собираясь в Россию, готовились к чему угодно: к холодам и непогоде, неулыбающимся людям, недружелюбным медведям и прочим ужасам, к которым их готовили СМИ или которые просто нарисовало воображение за недостатком реальной информации.
В Москве к ним чаще всего обращаются с вопросами, как дойти до Красной площади или до Никольской улицы – это место стало негласной точкой сбора всех фанатов. Иногда волонтерам даже просто показывают фотографии веселой толпы из разных стран с вопросом: как туда попасть? Некоторые ищут, где в этом городе "спит Ленин", или где, например, находится "станция метро с собаками" – это Площадь революции, где и без того отполированные части скульптур иностранцы уже начистили до зеркального блеска.
Некоторым – вероятно, особо обаятельным сотрудницам – задают и вопросы типа "Вы выйдете за меня?". А кто-то уточнял, можно ли переночевать в метро, если есть суточный проездной. Бывают и более сложные проблемы: на станции метро "Китай-город" нашли паспорт аргентинского туриста, а потом через посольство нашли и самого иностранца, которому вернули документ.
Перепутали Нижний Новгород с Великим Новгородом два аргентинца, которые пропустили игру своей сборной с Хорватией, оказавшись совсем не там, где нужно. Им тамада не встретился, но зато сам президент России подарил билеты на другой матч с участием команды их страны. Наверное, ради такого и не жалко уехать не туда – зато будет, что рассказать внукам.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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