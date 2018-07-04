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Полет русского "летучего голландца" над НАТО

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© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкИстребитель МиГ-23Истребитель МиГ-23
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Это вам не жалкие поделки Голливуда! …МиГ, казалось, вышел из строя, пилот катапультировался. Но самолет вдруг стабилизировал высоту и продолжил без пилота долгий полет на автопилоте над странами НАТО.

Четвертого июля 1989 года произошло авиационное ЧП, которое могло иметь самые печальные последствия.

Пилот самолета МиГ-23 ВВС СССР полковник Николай Скуридин взлетел с аэродрома в Польше. Но уже на 41-й секунде полета внезапно произошло падение тяги – обороты двигателя резко уменьшились. Самолет стал терять высоту. Пилот посчитал, что двигатель вот-вот совсем остановится, и запросил у руководителя полетов разрешение на катапультирование. Приказ был получен. И вот тут-то и началось самое неожиданное. Через 6 секунд после катапультирования двигатель истребителя самопроизвольно стал набирать обороты. Более того – прекратил снижение, перешел в горизонтальное положение и продолжил движение в западном направлении на автопилоте. 

© Flickr / Maarten (Superchango)
Миг-23
Он без всяких трудностей преодолел территорию Польши и ГДР, поскольку у него была включена система опознавания "свой-чужой".

При приближении к границе ФРГ МиГ был засечен радарами НАТО. На перехват с авиабазы в Голландии были подняты два американских истребителя F-15 Eagle. Он подлетели к нашему истребителю и с удивлением обнаружили, что кабина пилота пуста… Летучий голландец! (Его перепуганные натовцы так впоследствии и окрестили).

Когда американские летчики доложили об этом диспетчеру, тот поначалу заподозрил, что они оба разом сошли с ума. Потом все-таки разобрались. Но что делать дальше? МиГ летел над густонаселенными районами. Кроме того, в НАТО боялись, что уничтожение советского истребителя, пусть даже и неуправляемого, может повлечь за собой непредсказуемые военно-политические последствия.

Пока натовцы думали да рядили, самолет уже вошел в воздушное пространство Голландии. Американские Eagle с недоумением продолжали "эскортировать" странный и непредсказуемый русский самолет. Решили так: если он благополучно минует Бельгию и подлетит к границе Франции – сбивать…

Но в этот самый момент у МиГа закончилось горючее, и он рухнул с небес на землю в районе бельгийской фермы неподалеку от Кортрейка. К несчастью, при падении самолета погиб 19-летний крестьянский паренек.

Пустой МиГ преодолел на автопилоте свыше 900 километров!  

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Евгений Иванович Шапошников
Главком ВВС, а позднее министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников, говоря об этом инциденте, отметил: "Случай в истории боевой авиации уникальный. По крайней мере, я не припомню, чтобы машина, покинутая пилотом, совершила столь далекий неуправляемый полет, мы сами удивлены тем расстоянием, какое он сумел пройти. Дальность оказалась выше, чем предполагали"…

Впрочем, тот 1989 год, хоть и не високосный, но выдался очень "урожайным" на катастрофы военной авиации. По данным ВВС США: в том году американцы потеряли 49 самолетов, погибло 76 человек летного состава. Такого в истории ВВС США не было никогда!

А инцидент с советским МиГом закончился более-менее благополучно – "перестройка" и "гласность", наверно, помогли. СССР выплатил Бельгии компенсацию в размере 685 тысяч долларов. Полковник Николай Скуридин через наш МИД лично выразил соболезнования семье погибшего.

Советские специалисты были допущены к месту катастрофы. Обломки истребителя увезли в Советский Союз, хотя до сих пор так и не объявлена причина произошедшего с МиГом. Ну, видимо, за это его и прозвали "летучим голландцем".  

Менее трагично закончился полет американского истребителя-перехватчика в феврале 1970 года. Над Монтаной во время тренировочного полета самолет ВВС США вошел в штопор, из которого пилот вывести машину не сумел. Он катапультировался. А истребитель на глазах у изумленных военных самостоятельно вышел из штопора, снизился и приземлился на заснеженное кукурузное поле. На место ЧП первым прибыл местный шериф. Он был потрясен до самых основ своего мировоззрения, когда увидел пустой, но целехонький истребитель с работающим двигателем. Это зрелище, наверно, было похлеще, чем банальная "техасская резня бензопилой"… 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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