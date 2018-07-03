В ФРГ все остались на своих местах. Меркель – премьером. Зеехофер – министром внутренних дел. ХДС – с ХСС. А мигранты – мигрантами. Большинство из них и не в курсе, что из-за них чуть не раскололся правящий блок самого мощного государства ЕС.
"АХ" и "ХА", или Как Ангела Меркель не выпала из "гнезда"
Ну, вроде бы отлегло. А то уже и в Италии, где Меркель не особо жалуют, струхнули. Ведь только-только заставили канцлерин уважать их интересы в миграционных делах. Оттого и заволновались, что ее падение, как они выразились, ударит по стабильности всего Евросоюза. Не ударит. По крайней мере, ее падение. А вот ее устойчивость все еще может. В Германии пока все остаются на своих местах. Ангела Меркель – премьером. Хорст Зеехофер – министром внутренних дел. ХДС – с ХСС. А мигранты – мигрантами. Во всяком случае, тех, что уже здесь, это как не касалось, так и не касается.
Большинство из них и не в курсе, что из-за них на грани развода оказался непотопляемый правящий блок самого мощного государства ЕС. Хотя то, что самого мощного, они знают, потому и здесь. Все остальное их мало заботит. И теперь – тем более. А ведь можно сказать, что были на волоске. Пробей глава МВД свой план с отказом во въезде беженцам без документов или с регистрацией в других странах ЕС, и следующим делом он взялся бы за тех, кто уже освоился в его стране. Но Зеехоферу, видимо, не суждено развернуться. Причем во всех смыслах, поскольку развернуться и уйти –тоже.
Если в ночь на понедельник он еще грозился оставить все посты, то переспав с этой мыслью, решил оставить себя на этих постах. А значит, и Меркель может выдохнуть. Он ее за собой не потянет. Не все понимают, чем она взяла своего заклятого партнера на этот раз. Но точно не миграционным соглашением, что она привезла из Брюсселя. Лидера ХСС оно сразу не устроило. И вряд ли он заставил себя читать его до тех пор, пока не понравится. Вообще не факт, что это Меркель его уломала. Поговаривают, что своим демаршем он хотел лишь напугать канцлерин. Но в итоге даже актив своей партии не убедил. Никто и не подумал уговаривать его остаться.
Тут еще и "Зеленые" подсуетились – заявили, что легко заменят ХСС в коалиции. В общем, оказалось, не так страшен Хорст, как его малюют. Он и провозгласил компромисс. Хотя следовало бы ему сказать: "компромиссис". Все-таки Меркель замужем. Впрочем, и так все это приняли за капитуляцию Зеехофера. А когда его соратник и премьер Баварии Маркус Зедер поставил в этом деле точку, сомнения и вовсе исчезли. Потому что всего одну точку, а не три. "Одно является неоспоримым – мы не готовы ставить стабильность правительства под вопрос". Еще бы добавил: "из-за каких-то мигрантов".
Они не готовы, но вопросы-то остаются. И мигранты тоже. А то самое общеевропейское соглашение, которым козыряет "мутти" и под которым, кстати, не подписались ни Австрия, ни Италия, может быть, и не филькина, но "меркельна" грамота. Протокол о намерениях. И чистоту этих намерений каждый понимает по-своему. Но чтобы не разлучить сиамских близнецов бундесвласти, этого хватило. Ангела и Хорст – по-прежнему в одной связке.
Немецкие эмоции по этому поводу ограничиваются лишь двумя вариантами в зависимости от расположения начальных букв имен этого тандема. Для одних это – АХ! А для других – уже ХА. Кому – удивление вперемежку с восторгом, а кому – все равно презрительная усмешка. В любом случае на пару они – как междометие, неизменяемая часть речи. А что касается имени существительного, то "хорст" по-немецки – "гнездо хищной птицы". Меркель из него опять не выпала. Но на птичьих правах далеко ведь не улетишь.
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