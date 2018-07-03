"Черные метки" от Трампа получили лидеры четырех стран НАТО. А Мэй – нет. И радоваться бы ей, что не попала в рассылку и до нее не дошло. Так ведь дошло же, что, вот, он уже даже и не пишет.
Разжалованию подлежит. США пригрозили Британии понижением в звании
И в самом кошмарном сне Альбиону такое не приснилось бы. Это страшней "российской угрозы". Это – угроза американская. И в отличие от российской она реально исходит из места прописки. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис письмом министру обороны Гэвину Уильямсону предупредил Британию, что США могут понизить ее в звании и разжаловать из основного военного союзника в рядовые. "Ваша способность вносить свою лепту в построение нашей безопасности оказалась под вопросом", – написал он. И рекомендовал отказаться от сокращения оборонного бюджета в пользу его увеличения.
Иначе, сказал, "вас ждет потеря статуса мировой военной державы, а вместе с ним и расположения Белого дома". В назидание привел пример Франции. Мол, пока Лондон лишь желает быть "предпочтительным партнером Вашингтона", Париж уже активно в это вкладывается. И хотя Британия – одна из немногих стран НАТО, что тратят более 2% ВВП на оборону, Мэттиса это не впечатляет. От королевства, настаивает он, требуется более высокий уровень боевых расходов, чем от союзников с региональными интересами. Если, конечно, оно еще хочет оставаться глобальным игроком.
Кажется, что письмо не по адресу. Ведь Уильямсон-то как раз и не против того, чтобы повысить траты на милитаризм. Даже пригрозил отправить Терезу Мэй в отставку, если она не поднимет их на 20 миллиардов фунтов стерлингов. Любопытно, что в числе прочих аргументов он тоже стращал ее Францией. Дескать, вовсю занимает наше место в клубе сверхдержав. Оно, конечно, и у министров обороны мысли сходятся. Но Гэвин, судя по всему, еще и списал слова у старшего товарища. Хотя не исключено, что сам заказал ему и этот текст, и этот тон. Уж очень все это похоже на их совместную спецоперацию.
Если верить газете The Sun, предупреждение от Мэттиса пришло через несколько дней после его личной встречи с коллегой в Лондоне, где они должны были бы обо всем договориться. Почему бы и не о содержании этого послания тоже. У Гэвина на родине – репутация того еще интригана. Для него соорудить что-нибудь подобное – раз плюнуть. А шеф Пентагона просто не отказал себе в удовольствии ему подыграть. Это же и в американских интересах тоже. Иначе говоря, развели они Терезу и взяли ее на испуг.
Так это или нет, но письмо, по данным The Sun, поступило 12 июня. А через неделю стало известно об ультиматуме Уильямсона премьер-министру. Пока держалась. Но после огласки гневного привета от Мэттиса ей будет сложнее. Одно дело – сопротивляться напору своего министра обороны, и другое –американского. Отказать ему – значит отказать Самому. А может, и не значит. Мэттис с Трампом, по слухам, уже не всегда находят общий язык. Кроме того, Трамп сам разослал союзникам "письма счастья". Предупредил, что теряет терпение из-за их нежелания увеличивать расходы на оборону.
Однако эти "черные метки" получили лидеры Германии, Канады, Бельгии, Испании и Норвегии. А Мэй-то – нет. И радоваться бы ей, что не попала в рассылку и до нее не дошло. Так ведь дошло же, что, вот, он уже и не пишет. И это тоже страшнее русской угрозы. 13 июля он, правда, сам здесь будет. Но Мэй теперь знает, что сам будет здесь, с ней, а мыслями-то – в Хельсинки.
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