Как поживает бойкот чемпионата мира: обидели обиженных

Обижаться любят все. Даже те, кто никому не нужен (хотя бы на это). Потому что обида – это всегда надежда. Надежда на то, что твои надутые губки заставят других менять свое поведение. Правда, обижаться тоже надо умеючи и только на тех, кому ты небезразличен. Ибо обида без надежды на реакцию – пустая трата времени. А вот если реакция должна быть, а ее нет – ты что, гад, не видишь, что я давно обижена?! – о, обида может натворить дел и обрести горячие формы. Тех, кто убивает надежду – расстреливают без суда, следствия и сожаления. И еще: когда ты принципиально обижен, то консенсусов быть не может. Необходимо обижаться на всех, кто не обижен, как ты.
Ведь какая хорошая была обиженная идея – не разговаривать, не здороваться, т.е. объявить бойкот этому чемпионату мира. Как мудро и солидарно ее поддержали многие страны, чьи сборные не пробились на чемпионат. Как ответственно подошли к этому вопросу европейские государства. Мы, говорят, к вам не поедем, потому что вы нас обижаете. А мы – это и есть весь мир, значит, вы обижаете весь мир. Делайте уже что-то, дергайтесь, нервничайте. Хотя бы выражение лица скорректируйте.
Но этот сфинкс, как будто не замечая обид всего нормального человечества, занимался своим черным делом, встретил всех, кто зачем-то решил приехать, а на наш бойкот вообще никак (как мы хотели) не отреагировал. Ему в этом также помогли эти вечно путающиеся под ногами страны третьего мира. Они напомнили, что помимо Европы существуют еще всякие Азии с Африками и неправильными Америками. Они приехали веселиться, скакать и обниматься, совсем не обратив внимания на наши обиды. Мы на них тоже с надеждой обиделись.
По-моему, это уже перебор. Есть мнение, что патриотам всего антироссийского на самом деле уже наплевали. Ибо там, в душе, уже мокро и липко. И на бал не поехали. И наше отсутствие никто не заметил. Такое ощущение, что бойкотировали нас самих.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
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