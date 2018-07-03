Как поживает бойкот чемпионата мира: обидели обиженных

Бойкот чемпионата мира, начинавшийся так звонко и стройно, к сожалению, провалился. Что особенно неприятно, бойкот против России в итоге стал бойкотом бойкотирующих.

Обижаться любят все. Даже те, кто никому не нужен (хотя бы на это). Потому что обида – это всегда надежда. Надежда на то, что твои надутые губки заставят других менять свое поведение. Правда, обижаться тоже надо умеючи и только на тех, кому ты небезразличен. Ибо обида без надежды на реакцию – пустая трата времени. А вот если реакция должна быть, а ее нет – ты что, гад, не видишь, что я давно обижена?! – о, обида может натворить дел и обрести горячие формы. Тех, кто убивает надежду – расстреливают без суда, следствия и сожаления. И еще: когда ты принципиально обижен, то консенсусов быть не может. Необходимо обижаться на всех, кто не обижен, как ты.

Когда Россия получила в свои руки чемпионат мира по футболу, многие страны кровно обиделись. Всем своим видом прогрессивное человечество делало разные правильные гримасы. Но эта ваша Россия продолжала делать свое дело. Поэтому со временем обида переросла в разочарование, сменилась гневом и раздражением, а сейчас из-за нее просто колотит и трясет от ярости.

Ведь какая хорошая была обиженная идея – не разговаривать, не здороваться, т.е. объявить бойкот этому чемпионату мира. Как мудро и солидарно ее поддержали многие страны, чьи сборные не пробились на чемпионат. Как ответственно подошли к этому вопросу европейские государства. Мы, говорят, к вам не поедем, потому что вы нас обижаете. А мы – это и есть весь мир, значит, вы обижаете весь мир. Делайте уже что-то, дергайтесь, нервничайте. Хотя бы выражение лица скорректируйте.

Но этот сфинкс, как будто не замечая обид всего нормального человечества, занимался своим черным делом, встретил всех, кто зачем-то решил приехать, а на наш бойкот вообще никак (как мы хотели) не отреагировал. Ему в этом также помогли эти вечно путающиеся под ногами страны третьего мира. Они напомнили, что помимо Европы существуют еще всякие Азии с Африками и неправильными Америками. Они приехали веселиться, скакать и обниматься, совсем не обратив внимания на наши обиды. Мы на них тоже с надеждой обиделись.

После недели этого дурацкого действа даже уважаемый министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс был вынужден признать , что не видит смысла в бойкоте чемпионата и, мол, бойкот вообще провалился. Обидно, но это были еще цветочки. Настоящий удар нанесли парламентарии совсем вроде правильной страны, такой как Швеция. Они бойкотировали, бойкотировали, но недобойкотировали. Сборная их страны вышла в плей-офф и они решили обиды отменить. Мы обиделись на шведов. А пессимисты намекают, что в случае успешного выступления сборной Англии может и вообще казус произойти – Великая Британия, ради которой все эти обиды и были устроены, может тоже плюнуть слюной на бойкот и явится на этот бал инкогнито, в маске, а может, и того хуже – вполне официально.

По-моему, это уже перебор. Есть мнение, что патриотам всего антироссийского на самом деле уже наплевали. Ибо там, в душе, уже мокро и липко. И на бал не поехали. И наше отсутствие никто не заметил. Такое ощущение, что бойкотировали нас самих.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика