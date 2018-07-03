Ни днем, ни ночью нет покоя Трампу. О ВТО беспокоится

Недели не проходит без тревожных сообщений о судьбе ВТО. США из нее то выходят, то опять "заходят", то игнорируют. Осталось только реформировать и закрыть. Впрочем, у Дональда Трампа могут быть и другие варианты.

Так говорил он или нет о выходе из ВТО? Сначала осведомленные источники утверждали, что – да! Потом глава Минфина США Стивен Мнучин опроверг слухи о том, что президент страны Дональд Трамп якобы высказывался о выходе Америки из Всемирной торговой организации. Теперь пошли слухи о том, что Белый дом внесет в конгресс законопроект, который позволит Трампу игнорировать базовые требования ВТО, что опять-таки равносильно выходу США из организации.

СМИ охотно тиражируют эти новости: мол, очередной пердюмонокль. Хотя что тут удивительного? Американский лидер не раз намекал, что королевство под вывеской "ВТО" для него маловато, разгуляться негде. И реформировать предлагал, чтобы торговать не по устаревшим якобы правилам, а по тем, которые диктуют его новые представления о возврате былой мощи Штатов. И непонятно, почему действия Трампа называют странными. Все последовательно. Сначала был выход из Транстихоокеанского партнерства. Заявил, США вышли, остальные скушали. Потом – история с Трансатлантическим партнерством, которое подразумевало торговое взаимодействие Брюсселя и Вашингтона. Предыдущий американский президент Барак Обама очень старательно разжевывал полезность соглашения. Европейские политики погрязли в сомнениях. Пришел Трамп, оценил полезность по-своему. В результате нет и второго глобального проекта.

Оба случая развязали США руки, подарили вольную на то, чтобы заградительными пошлинами обложить своих давних компаньонов: Китай, Японию, Канаду, ЕС и иже с ними. От такой наглости партнеры сначала ошалели, а потом перевоплотились в соперников. Ответка прискочила вмиг: тариф за тариф, иски в ВТО, дескать, пусть США ответят за свою дерзость и неучтивость. А Вашингтон и в ус не дует. Потому как подумывает, хоть и не говорит об этом, выйти из Всемирной торговой организации. Ниже собственного достоинства считают США отчитываться перед кем-то: мы правила ВТО писали, нам и решать, следовать им, или вообще всех кинуть. Дональд Трамп, конечно, заявил, что о выходе США из Всемирной торговой организации речь не идет. Однако в очередной раз обвинил компаньонов по ВТО в нечестности.

То есть оставил возможность в сердцах хлопнуть за собою дверью.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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