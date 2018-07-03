Ни днем, ни ночью нет покоя Трампу. О ВТО беспокоится

Так говорил он или нет о выходе из ВТО? Сначала осведомленные источники утверждали, что – да! Потом глава Минфина США Стивен Мнучин опроверг слухи о том, что президент страны Дональд Трамп якобы высказывался о выходе Америки из Всемирной торговой организации. Теперь пошли слухи о том, что Белый дом внесет в конгресс законопроект, который позволит Трампу игнорировать базовые требования ВТО, что опять-таки равносильно выходу США из организации.был выход из Транстихоокеанского партнерства. Заявил, США вышли, остальные скушали. Потом – история с Трансатлантическим партнерством, которое подразумевало торговое взаимодействие Брюсселя и Вашингтона. Предыдущий американский президент Барак Обама очень старательно разжевывал полезность соглашения. Европейские политики погрязли в сомнениях. Пришел Трамп, оценил полезность по-своему. В результате нет и второго глобального проекта.
Оба случая развязали США руки, подарили вольную на то, чтобы заградительными пошлинами обложить своих давних компаньонов: Китай, Японию, Канаду, ЕС и иже с ними. От такой наглости партнеры сначала ошалели, а потом перевоплотились в соперников. Ответка прискочила вмиг: тариф за тариф, иски в ВТО, дескать, пусть США ответят за свою дерзость и неучтивость. А Вашингтон и в ус не дует. Потому как подумывает, хоть и не говорит об этом, выйти из Всемирной торговой организации. Ниже собственного достоинства считают США отчитываться перед кем-то: мы правила ВТО писали, нам и решать, следовать им, или вообще всех кинуть. Дональд Трамп, конечно, заявил, что о выходе США из Всемирной торговой организации речь не идет. Однако в очередной раз обвинил компаньонов по ВТО в нечестности.
То есть оставил возможность в сердцах хлопнуть за собою дверью.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!