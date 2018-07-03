В Скотланд-Ярд поняли, что упустили главное в "деле Скрипалей"

Пары смертельно опасного яда уже давно рассеялись в воздухе Солсбери, его жертвы отпущены из больницы и, если верить официальным сообщениям, вполне себе живы и здоровы, а Скотланд-Ярд все продолжает искать, кто же отравил Скрипалей.
Причем этим гражданам не обязательно даже существовать в реальности, потому что британские власти отвергают все предложения Москвы о совместном расследовании и хотят обсуждать только одно: "Приказал ли Путин сделать это или же он утратил контроль над теми, кто это совершил".
О такой позиции Лондона рассказал в интервью британским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров. Наверняка большая часть аудитории, услышав это, понимающе кивнет: ну да, интересно же узнать, лично Путин это сделал или нет. Другие варианты и не рассматриваются.
Но тут Россия сама вмешалась в западную новостную повестку, и вытеснить ее оттуда просто невозможно. Чемпионат мира по футболу принес в разные страны не только радость побед национальных сборных и горечь поражений, но и вести из "сердца тьмы". Так или иначе в кадр репортажей попадают российские улицы и веселые люди, которые никого не убивают, домой приезжают болельщики с фотографиями, рассказами и подарками. Дымовая завеса вокруг России начинает потихоньку рассеиваться. И тут очень кстати на сцену выходят двое неизвестных, которые куда-то улетели еще 4 месяца назад. Но правоохранители только сейчас, во время чемпионата, поняли, что упустили главное.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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