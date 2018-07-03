В Скотланд-Ярд поняли, что упустили главное в "деле Скрипалей"

Британские следователи нашли новых подозреваемых в "деле Скрипалей". Правда, они уже давно покинули страну, так что "нашли" – это громко сказано. Но в нынешней ситуации "громко" – это, наверное, и есть самое главное.

Пары смертельно опасного яда уже давно рассеялись в воздухе Солсбери, его жертвы отпущены из больницы и, если верить официальным сообщениям, вполне себе живы и здоровы, а Скотланд-Ярд все продолжает искать, кто же отравил Скрипалей.

Таблоиды сообщают, что в деле появились два новых подозреваемых. Думаю, ни у кого не возникло сомнений в том, что эти двое, по заверениям прессы, имеют связи с Россией и, сделав своё грязное дело, сразу же улетели в Россию. Учитывая весь ход этого абсурдного дела, британские следователи вообще могут иметь в виду кого угодно, любых двух граждан России, которые улетели или уехали в тот день из Соединенного Королевства.

Причем этим гражданам не обязательно даже существовать в реальности, потому что британские власти отвергают все предложения Москвы о совместном расследовании и хотят обсуждать только одно: "Приказал ли Путин сделать это или же он утратил контроль над теми, кто это совершил".

О такой позиции Лондона рассказал в интервью британским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров. Наверняка большая часть аудитории, услышав это, понимающе кивнет: ну да, интересно же узнать, лично Путин это сделал или нет. Другие варианты и не рассматриваются.

До недавнего времени британские газеты и телеканалы, пожалуй, могли считать такое положение дел своим успехом – Москву все видят злейшим врагом и даже не сомневаются в том, что какое-то зло может исходить не от нее.

Но тут Россия сама вмешалась в западную новостную повестку, и вытеснить ее оттуда просто невозможно. Чемпионат мира по футболу принес в разные страны не только радость побед национальных сборных и горечь поражений, но и вести из "сердца тьмы". Так или иначе в кадр репортажей попадают российские улицы и веселые люди, которые никого не убивают, домой приезжают болельщики с фотографиями, рассказами и подарками. Дымовая завеса вокруг России начинает потихоньку рассеиваться. И тут очень кстати на сцену выходят двое неизвестных, которые куда-то улетели еще 4 месяца назад. Но правоохранители только сейчас, во время чемпионата, поняли, что упустили главное.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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