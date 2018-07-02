В Латвии прошел "самый черный день в истории футбола". А дальше – мрак

Выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира погрузил латвийских патриотов всего антироссийского в глубокую задумчивость. Как теперь жить? Зачем? Во что верить? Становится темно.

Как там было: оптимист – это тот, кто считает, что хуже уже не будет, пессимист говорит – подождите, то ли еще увидите. С этим чемпионатом мира все получилось намного хуже, чем мы могли предполагать. Уже, честно говоря, и слов-то нужных не подыщешь.

Если еще вчера нам, патриотам всего антироссийского, казалось, что наступил черный день, то сегодня пришла туча чернее черного. Россия упорно отказывается проваливаться, вопреки всему. Вопреки всем нашим ожиданиям. Причем везде. Это какой-то полный провал уверенности и даже мечтам о полном провале России.

Приходится с негодованием, сожалением и даже со злостью выбрасывать в мусор замечательные, смешные, ловкие статьи, специально подготовленные к чемпионату мира. Почти все они начинались с незатейливых заголовков: "Полный провал! Ничего не готово", "Хаос и бардак! Как Россия пытается провести чемпионат", "Болельщиков бьют на улицах и отбирают демократические ценности", "Пьяные расисты показали, что такое чемпионат мира".

Потом наша патриотическая редакция, чтобы материалы не пылились, заставила всех по ходу пьесы их переделывать и делать упор на спортивную составляющую. "Выброшенные на ветер деньги не помогли сборной России", "Путин в ярости – российская команда не вышла из группы", "Россия снова облажалась" и так далее. Но эти веселые тексты тоже не пригодились.

Снова пришлось все переписывать: "Выход в 1/8 финала – их потолок", "Аравия и Египет – вот ваш уровень", "Настоящий европейский футбол размажет отстающую во всем недострану".

Наши футбольные специалисты-патриоты предлагали не унывать из-за того, что российская сборная вышла из группы. Мол, хозяев протащили специально, Кремль все проплатил, всех купил и всюду несправедливо повезло. А дальше, мол, этим русским наконец-то укажут на их место.

Мы накануне вдруг обнаружили, что почти все давно болеем за Испанию. С детства. Простые женские радости. Страна теплая, мужчины кареглазые, что еще надо. Как настоящие патриоты европейских денег уверенно понесли их к букмекерам – ибо все понятно. Наконец-то расслабились, накупили попкорна, открыли шампанское. Приготовились получать удовольствие, открыли интернеты, чтобы сладостно позлословить.

И тут. Русские, что же вы делаете? Ну это ни в какие ворота не лезет. Попкорн застрял, газы ударили в нос, в интернет зайти страшно. Что происходит? Кто-то может объяснить? У редактора истерика – приказал все тексты сжечь. Был объявлен траур, а день победы России над Испанией – самым черным днем в истории мирового футбола.

Но что-то же надо делать? Патриот всего антироссийского – а нас, поверьте, по всему миру раскидано много – не может сидеть без важных дел и хоть какой-то надежды. Некоторые из нас вдруг стали "с детства за Хорватию". Страна теплая, мужчины кареглазые – что еще надо? Но у многих, честно говоря, уже сил нет. Хватит играть в эти идиотские игры! Футбол вообще плохая игра, а русские тем более. Поэтому нужно немедленно потребовать все мировое сообщество потребовать от этой России немедленно прекратить этот чемпионат. Русские, что вы творите?! Опомнитесь.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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