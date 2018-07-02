Да уж, британское правительство отличилось так отличилось. Некоторые думают, что это – месть монарху за отказ в приглашении на свадьбу принца Гарри. Ведь если верить молве, бабушка лично вычеркнула премьера из списка почетных гостей.
"Веселые ребята", или Как в Британии королеву "хоронили"
Есть в Англии кроме файв-о-клока и тумана традиция такая. Пусть и не раз в год, но с некоторых пор регулярно они "отправляют" королеву-мать в последний путь. Отрабатывают траурную церемонию на случай ее скоропостижной кончины. А что? Все под Богом ходим. А она – уже 92 года. Поэтому русская пословица здесь звучит соответственно. Готовь сани летом, телегу – зимой, а катафалк всегда должен быть под рукой. Если вспомнить наших "Веселых ребят", этот предмет на колесиках – самый подходящий реквизит для репетиций.
Многим, наверное, интересно, что скажут о них, когда их не будет. Волнует ли это Елизавету – сказать трудно. Неизвестно и то, показывают ли ей самой постановки ее похорон. Но сейчас ей стоило на это посмотреть. Впервые на, как они ее называют, "секретную" инсценировку собрались члены британского правительства, что позволило The Times окрестить ее генеральной. Руководил процессом заместитель премьер-министра. Ему подыгрывали глава МВД, спикер палаты общин, министр по делам Шотландии.
Сама Тереза Мэй отсутствовала – это было бы уже слишком. Видимо, где-то в уголке на Даунинг-стрит,10 она тренировала плач. Ну, или речь сквозь плач. В любом случае без ее разрешения министры не стали бы в рабочее время играть во вселенскую печаль. А тут свита даже не играла короля, а отыгрывала королеву. Она на престоле с 1952 года. Черчилля премьером помнит. Но так ее еще не хоронили. На вопрос, чего это они вдруг, The Times попыталась найти ответ самостоятельно. Не получилось.
Известно, что за неделю до траурного прогона Ее Величество пропустила церковную службу в соборе Святого Павла из-за недомогания. Но, во-первых, после этого она уже вошла в норму. Во-вторых, это же еще не повод торопить события. Говоря словами Марка Твена, слухи о ее смерти оказались слишком преувеличенными. А перефразируя его же, можно добавить, что Елизавету много раз отправляли на тот свет и всякий раз успешно. Хотя сейчас – с особыми, правительственными "почестями".
Возможно, это Мэй решила так отомстить монарху за отказ в приглашении на свадьбу принца Гарри. Накаркать. Если верить молве, бабушка лично вычеркнула Терезу из списка почетных гостей внука. А сколько раз в Букингемском дворце пеняли ей на плохие манеры. В общем, желания потешить себя "крокодильими слезами" из-за безвременной "утраты" совсем исключать нельзя. Иными словами, на златом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. А королеве пора на покой. Уходи поскорей – не задерживай добрых и честных людей.
"Ушла бы я, да очередь твоя", – вправе ответить ей Елизавета Вторая. На ее августейшем веку это уже 14-й премьер-министр. И уж на что Кэмерон был тринадцатым, но и он напрасно репетировал погребальный спич. А Мэй так и вовсе без пяти минут сама – политический "труп". Так что это еще вопрос, кто кого провожать будет. Хотя определенный талант у Мэй все-таки есть. Репутацию Британии закапывает так, что любой могильщик позавидует. Не зря же ее за упертость и твердолобость прозвали "мраморной леди". Да, не "железная". Но мрамор – это самый подходящий материал для эпитафии.
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