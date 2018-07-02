У Пентагона обнаружилось много общего с известным американским продюсером по имени на букву "Х". Соблазняет молодые демократии. Да и немолодые тоже. Домогательства, принуждение к близости. Геополитический харассмент, не иначе.
Шашки наголо, или Почему Пентагон распахнул маскхалат
Не то чтобы Пентагон раскрыл свою главную военную тайну. Он ее, скорее, переименовал. Называлась она "секретом Полишинеля", а стала "загадкой маскхалата". Такого же распахнутого, как любил Харви Вайнштейн. Причем по тому же поводу. Только у министерства обороны США, как оказалось, шашки наголо. Американские издания с удивлением обнаружили подмену понятий в военном ведомстве. Без объявления войны оно, по сути, объявило ее всем и каждому. Выяснилось, что Пентагон по-тихому скорректировал на официальном сайте положение о своих целях и задачах.
Ранее это звучало так: "предоставить вооруженные силы, необходимые для сдерживания войны и защиты страны". Теперь же на первой странице читаем иное. "Миссия министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить Соединенные Штаты смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом". Чтобы быть абсолютно искренними, они могли бы добавить: "даже если для этого потребуется уничтожить другие страны, и плевать мы хотели на их граждан". Но и так получилось, что наконец сказали о себе правду.
А то все больше про мир, про демократию. Тут же черным по белому. Они для того, чтобы, во-первых, нести смерть. А во-вторых, везде и всюду, где встретят сопротивление. И где не встретят – тоже. С этого места, конечно, хотелось бы поподробнее, чтобы не только цели, но и целеуказания. Где именно за рубежом они собираются поддерживать влияние? Ну, чтобы люди уже начинали готовиться к бегству. Хотя понятно, что Пентагону сложно с этим определиться, поскольку сегодня он может и не знать, где и в чем окажутся американские интересы завтра.
Они и так написали больше, чем когда-либо. Впрочем, могли и меньше. Хватило бы формулировки "убьем всех, кто будет нам мешать". Тот же смысл, но короче. О взломе речь не идет. Пусть и кажется, что это кто-то со стороны очень сильно захотел показать истинное лицо Пентагона. Нет, он поднял свое забрало безо всяких русских хакеров. Как пишут СМИ, изменения на оборонном сайте произошли еще в начале января. С тех пор военные и молчат, как партизаны. Знал ли об этом Трамп? Вопрос. Известно, что он перестал советоваться с Мэттисом. Но, может, это у них взаимно.
Хотя это же с приходом Трампа они стали такими. Бесхитростными, что ли, прямолинейными. По его примеру, все говорят то, что думают. Если испытывают новую атомную бомбу, так и объявляют: бомбу, а не болванку. Если создают ядерные мини-заряды, то не скрывают, что для сдерживания России. Если ломают Европу через колено, чтобы отказалась от "Северного потока-2", то как на духу признаются, что покупать она должна только американский сжиженный газ. Иначе говоря, они делают так, чтобы вражеская разведка осталась без работы. Сами все называют своими словами.
Зачем? Есть варианты. Во-первых, думают, что ожидание смертоносных сил страшнее самих смертоносных сил. Во-вторых, и Вайнштейн ведь ничего не мог с собой поделать. А у них так много общего. В каком-то смысле, Пентагон тоже старается быть "продюсером" всех мировых премьер и президентов, и всех международных инсценировок. Опять же соблазняет молодые демократии. Да и пожилые тоже. Домогательства, принуждение к близости. Геополитический харассмент, не иначе. Вот и получается, что и по Пентагону клиника плачет. Что, собственно, и требовалось доказать.
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