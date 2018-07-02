Грести против "Северного потока-2" – безнадежное дело. Но кое-кто пытается

Бурный "Северный поток-2" не остановить. Строить "плотины" пытаются Дания, Польша, Прибалтика и, конечно, Украина. Но он так нужен всей остальной Европе, что у недоброжелателей ничего не получается. Впрочем, попыток они не оставляют. За неимением настоящих аргументов "против" в ход идут самые нелепые заявления. В эстонском МИДе, например, утверждают, что Россия с помощью газопровода пытается вмешаться в европейскую политику, а значит, проект нужно остановить.
Например, США, которые хотели бы сами снабжать Европу своим СПГ. То, что это дорого и неудобно, Вашингтон не волнует, ведь переплачивать должны европейцы. Единственное, что, на взгляд американцев, мешает в завоевании рынка, – это российский газ, составить конкуренцию которому весьма трудно.
Поэтому остаются нечестные способы борьбы – подкуп и шантаж. Впрочем, пока это не очень хорошо работает. Те, на кого надавили США, хоть и создают помехи, но проект остановить не могут. Например, Данию, которая никак не дает разрешение на строительство, газопровод может обойти, если будет нужно.
Впрочем, даже возможные санкции не перекроют поток. Как пишет Die Welt, ограничения откроют новые варианты финансирования. И, скорее всего, закроют немецкий рынок для американского СПГ, потому что никто не хочет иметь дело с таким своенравным партнером.
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