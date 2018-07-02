Последняя попытка. Мигранты поставили Меркель под удар

Глава МВД Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер собирается еще раз поговорить с Ангелой Меркель о мигрантах. Вероятно, в последний. Потому как он уже пригрозил, что уйдет в отставку. Чем поставит под удар уже саму канцлерин.

Это уже не просто раскол. Это почти развал. Один из ключевых министров немецкого правительства – глава МВД, а по совместительству и лидер Христианско-социального союза в Баварии Хорст Зеехофер заявил об отставке со всех постов. Причина все та же – разногласия с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу беженцев.

Зеехофер требует жестких (насколько это возможно для Германии) мер. Запретить въезд в страну мигрантам без документов, а также тем, кому ранее уже было отказано в предоставлении убежища. Меркель же выступает за общеевропейское решение этой проблемы и заявляет, что предложение лидера ХСС не отвечает европейским нормам и противоречит немецкому законодательству.

Вообще, по мнению канцлерин, она уже и так многое сделала для ограничения миграции. Вот, на саммите ЕС в Брюсселе она договорилась с 14 странами о том, чтобы возвращать им беженцев. Стоимость "сделки" не разглашается. Но платить за такие вояжи мигрантов по Европейскому союзу, очевидно, придется немецким же налогоплательщикам.

Вообще, сама идея возвращать беженцев – это все равно что носить воду в решете. Ведь нелегальная миграция – она на то и нелегальная, что нигде не учтенная и совершенно неконтролируемая. Да и сами мигранты не для того преодолели тысячи километров, порой с риском для жизни, чтобы жить в тех же Греции или Италии. Их интересуют страны побогаче, с высокой социальной ответственностью – та же Германия, например.

Тем временем уже самой Германии грозит политический кризис. Если Зеехофер не договорится с Меркель по миграционному вопросу, это может поставить под удар все коалиционное правительство. И тут уже рискует сама канцлерин, которая может лишиться своего поста.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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