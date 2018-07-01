Грызть или резать: мраморное яблоко греко-британского раздора

"Критически важной проблемой" назвал премьер-министр Греции возвращение мраморных памятников античности из Британского музея в Афины. Заявление предназначалось для ушей премьер-министра Великобритании и… осталось без комментариев.

Трудно сказать, в который раз Греция требует у Великобритании возврата собственных культурных ценностей, незаконно вывезенных из Афин в Лондон двести лет назад. Но воз и ныне там. Сдвинуть его с мертвой точки попробовал и Алексис Ципрас. На лондонской встрече с Терезой Мэй премьер Греции высказал британскому премьеру историческую претензию: мраморы Парфенона, фактически сворованные под видом "занятий живописью", должны быть в Парфеноне, а не в Британском музее, куда их так удачно пристроили. "Для нас это критически важная проблема, имеющая особое моральное значение", – подчеркнул премьер-министр Ципрас в беседе с премьер-министром Мэй. Ее мнение на этот счет неизвестно.

По болезненному для греков вопросу Великобритания отмалчивается как минимум 180 лет. Однако не вся. Известно, что и среди британских подданных были люди, занимавшие греческую сторону. Например, не кто-нибудь, а сам лорд Байрон (участник войны Греции за независимость от Османской империи) критиковал лорда Элгина. Того самого, который и крал культурные памятники в Афинах для личной коллекции. Как видите, лорд лорду рознь.

В более близкие времена компанию по возвращению ценностей Парфенона начала Мелина Меркури – министр культуры Греции в 1980-х годах, но не добилась успеха ни на кроху, ни на мраморную пылинку. Через два десятка лет Тони Блэра, тогдашнего британского премьера, Костас Симитис, тогдашний греческий премьер просил привезти из Британского музея хотя бы что-нибудь, хотя бы ненадолго, на время проведения Олимпийских игр (в 2004-м они проходили как раз в Греции). И снова – как крик в безвоздушном пространстве. Потом к грекам присоединились и "негреки". Несколько голливудских знаменитостей – Джордж Клуни и Мэтт Деймон, Шон Коннери и Билл Мюррей – по-своему пытались урезонить английскую сторону. Но ее не урезонила и ЮНЕСКО, хотя греческое правительство настойчиво убеждало эту "уважаемую организацию" посодействовать переговорам о "репатриации" афинских мраморов.

Кстати: яблоко греко-британского раздора – в грубой оценке – это около 40 крупных предметов, включая колонну и скульптуры, кариатиду и плиты с рельефами, а еще – 75 метров фриза и разнообразные архитектурные фрагменты. Конечно, все находится в идеальной сохранности и самым роскошным образом экспонируется в залах Британского музея. Но почему бы этой красоте не переехать в Музей Акрополя, чтобы экспонироваться там не менее роскошно? Возможно, потому, что коллекция Британского музея – как бы это помягче сказать – собиралась не совсем чисто, то есть ее "собирание" прямо связано с колониальным периодом в жизни тех стран, для которых Британия долгие десятилетия была метрополией и распоряжалась всем "тамошним" как своим собственным. В том числе и культурными ценностями. Есть, думается, у британцев некоторая опаска, что уступи Греции – моментально посыплются претензии из других стран. Из Египта, например, который "хочет назад" свой Розеттский камень. Однако тот же Египет дает и хороший пример того, как англичан все-таки можно "дожать". Ведь вернула же Великобритания Египту 25 тысяч памятников в 2010 году! Вот греки и жмут по египетскому примеру – пока сил хватает.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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