РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Грызть или резать: мраморное яблоко греко-британского раздора

(обновлено: 15:53 01.07.2018)
0220
© Фото : The Trustees of the British MuseumМраморная плита часть скульптурного декора ПарфенонаМраморная плита часть скульптурного декора Парфенона
© Фото : The Trustees of the British Museum
"Критически важной проблемой" назвал премьер-министр Греции возвращение мраморных памятников античности из Британского музея в Афины. Заявление предназначалось для ушей премьер-министра Великобритании и… осталось без комментариев.

Трудно сказать, в который раз Греция требует у Великобритании возврата собственных культурных ценностей, незаконно вывезенных из Афин в Лондон двести лет назад. Но воз и ныне там. Сдвинуть его с мертвой точки попробовал и Алексис Ципрас. На лондонской встрече с Терезой Мэй премьер Греции высказал британскому премьеру историческую претензию: мраморы Парфенона, фактически сворованные под видом "занятий живописью", должны быть в Парфеноне, а не в Британском музее, куда их так удачно пристроили. "Для нас это критически важная проблема, имеющая особое моральное значение", – подчеркнул премьер-министр Ципрас в беседе с премьер-министром Мэй. Ее мнение на этот счет неизвестно.

По болезненному для греков вопросу Великобритания отмалчивается как минимум 180 лет. Однако не вся. Известно, что и среди британских подданных были люди, занимавшие греческую сторону. Например, не кто-нибудь, а сам лорд Байрон (участник войны Греции за независимость от Османской империи) критиковал лорда Элгина. Того самого, который и крал культурные памятники в Афинах для личной коллекции. Как видите, лорд лорду рознь.

© РИА Новости / Юрий Каплун
Перейти в фотобанк
Картина Василия Поленова "Парфенон"
В более близкие времена компанию по возвращению ценностей Парфенона начала Мелина Меркури – министр культуры Греции в 1980-х годах, но не добилась успеха ни на кроху, ни на мраморную пылинку. Через два десятка лет Тони Блэра, тогдашнего британского премьера, Костас Симитис, тогдашний греческий премьер просил привезти из Британского музея хотя бы что-нибудь, хотя бы ненадолго, на время проведения Олимпийских игр (в 2004-м они проходили как раз в Греции). И снова – как крик в безвоздушном пространстве. Потом к грекам присоединились и "негреки". Несколько голливудских знаменитостей – Джордж Клуни и Мэтт Деймон, Шон Коннери и Билл Мюррей – по-своему пытались урезонить английскую сторону. Но ее не урезонила и ЮНЕСКО, хотя греческое правительство настойчиво убеждало эту "уважаемую организацию" посодействовать переговорам о "репатриации" афинских мраморов.

Кстати: яблоко греко-британского раздора – в грубой оценке – это около 40 крупных предметов, включая колонну и скульптуры, кариатиду и плиты с рельефами, а еще – 75 метров фриза и разнообразные архитектурные фрагменты. Конечно, все находится в идеальной сохранности и самым роскошным образом экспонируется в залах Британского музея. Но почему бы этой красоте не переехать в Музей Акрополя, чтобы экспонироваться там не менее роскошно? Возможно, потому, что коллекция Британского музея – как бы это помягче сказать – собиралась не совсем чисто, то есть ее "собирание" прямо связано с колониальным периодом в жизни тех стран, для которых Британия долгие десятилетия была метрополией и распоряжалась всем "тамошним" как своим собственным. В том числе и культурными ценностями. Есть, думается, у британцев некоторая опаска, что уступи Греции – моментально посыплются претензии из других стран. Из Египта, например, который "хочет назад" свой Розеттский камень. Однако тот же Египет дает и хороший пример того, как англичан все-таки можно "дожать". Ведь вернула же Великобритания Египту 25 тысяч памятников в 2010 году! Вот греки и жмут по египетскому примеру – пока сил хватает.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и ОдноклассникиА для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена