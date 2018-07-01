Грызть или резать: мраморное яблоко греко-британского раздора

Трудно сказать, в который раз Греция требует у Великобритании возврата собственных культурных ценностей, незаконно вывезенных из Афин в Лондон двести лет назад. Но воз и ныне там. Сдвинуть его с мертвой точки попробовал и Алексис Ципрас. На лондонской встрече с Терезой Мэй премьер Греции высказал британскому премьеру историческую претензию: мраморы Парфенона, фактически сворованные под видом "занятий живописью", должны быть в Парфеноне, а не в Британском музее, куда их так удачно пристроили. "Для нас это критически важная проблема, имеющая особое моральное значение", – подчеркнул премьер-министр Ципрас в беседе с премьер-министром Мэй. Ее мнение на этот счет неизвестно.
По болезненному для греков вопросу Великобритания отмалчивается как минимум 180 лет. Однако не вся. Известно, что и среди британских подданных были люди, занимавшие греческую сторону. Например, не кто-нибудь, а сам лорд Байрон (участник войны Греции за независимость от Османской империи) критиковал лорда Элгина. Того самого, который и крал культурные памятники в Афинах для личной коллекции. Как видите, лорд лорду рознь.не урезонила и ЮНЕСКО, хотя греческое правительство настойчиво убеждало эту "уважаемую организацию" посодействовать переговорам о "репатриации" афинских мраморов.
Кстати: яблоко греко-британского раздора – в грубой оценке – это около 40 крупных предметов, включая колонну и скульптуры, кариатиду и плиты с рельефами, а еще – 75 метров фриза и разнообразные архитектурные фрагменты. Конечно, все находится в идеальной сохранности и самым роскошным образом экспонируется в залах Британского музея. Но почему бы этой красоте не переехать в Музей Акрополя, чтобы экспонироваться там не менее роскошно? Возможно, потому, что коллекция Британского музея – как бы это помягче сказать – собиралась не совсем чисто, то есть ее "собирание" прямо связано с колониальным периодом в жизни тех стран, для которых Британия долгие десятилетия была метрополией и распоряжалась всем "тамошним" как своим собственным. В том числе и культурными ценностями. Есть, думается, у британцев некоторая опаска, что уступи Греции – моментально посыплются претензии из других стран. Из Египта, например, который "хочет назад" свой Розеттский камень. Однако тот же Египет дает и хороший пример того, как англичан все-таки можно "дожать". Ведь вернула же Великобритания Египту 25 тысяч памятников в 2010 году! Вот греки и жмут по египетскому примеру – пока сил хватает.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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