Мечты сбываются: Украина наконец-то стала "лидером" в Европе

Бойтесь своих желаний, ведь иногда они исполняются. Но некоторые отмахиваются от этой истины и продолжают бездумно желать. Например, Украина. Ей "сбыча мечт" выходит боком.

В жизни очень важно найти свою нишу, а еще лучше – создать себе такую: оригинальную и единственную. И это удалось Украине: страна вышла в "лидеры" по запугиванию и дискриминации журналистов в Европе. Об этом сообщил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на конференции ОБСЕ как раз в Киеве. Какая ирония. Наверняка не к такому лидерству в Европе стремилась Украина, но все же хоть в чем-то она стала первой. А еще вошла в число европейских государств, где до сих пор убивают журналистов и регулярно арестовывают сотрудников СМИ.

И Киев не упустил возможности подтвердить свой статус. СБУ не пустила сотрудницу телеканала RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова на все ту же конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. Опять-таки – какая ирония. Их развернули на границе, сообщив одному, что он представляет угрозу безопасности, а другой – что она депортирована. Въезд обоим запрещен на пять лет.

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с этой ситуацией. "Я напоминаю, что все страны-участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе", – написал в Twitter представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Написал – и форум в Киеве как ни в чем не бывало продолжился. Вот сразу видно, что ОБСЕ искренне заботится о соблюдении прав прессы.

Почему-то кажется, что если бы мероприятие проходило в Москве и на него не пустили украинских журналистов, точно поднялся бы целый бунт с бойкотом и даже рассмотрением вопроса об исключении России из ОБСЕ. Ничего не поделаешь – двойные стандарты.

Кстати, не только официальный Киев допускает дискриминацию и нарушение прав прессы. Во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Данию некоторые украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко, назвав ее убийцей и пропагандистом.

Но не так сложно взобраться на вершину, как удержаться на ней. И Украина, похоже, не только стремится подтвердить свой "почетный статус" лидера по нарушению прав прессы, но и готова добиваться новых высот на этом поприще. Взять хотя бы историю с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко. Как будто им реальных смертей представителей СМИ мало. Зато с такими "достижениями" Украина точно оставит всех конкурентов в деле несвободы журналистов далеко позади.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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