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Один процент населения под ружьем: куда марширует Эстония

(обновлено: 14:29 30.06.2018)
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© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости ЭстонииПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
© AP Photo / Liis Treimann
Резервистов учат действовать в условиях военного времени, мемориальную доску в честь штандартенфюрера СС открывают аккурат в день начала Великой Отечественной. Странные цепочки событий выстраиваются в Эстонии.

Эстония может гордиться. Она выбилась в мировые лидеры, по крайней мере, по одному показателю. Такой вывод можно сделать из выступления президента страны Керсти Кальюлайд  на параде в честь отмечаемого в Эстонии 23 июня Дня победы. Согласно историческим хроникам, 23 июня 1919 года эстонская армия разбила войска ландесвера (балтийского немецкого ополчения) под Вынну. В честь этой даты каждый год проводятся парады. Главный организатор и участник  – военизированное сообщество добровольцев-граждан Эстонии – Кайтселиит. Поэтому и маршируют в колоннах цвета хаки не солдаты и офицеры регулярной армии, а те, кто в своей обыденной жизни является  фермерами, чиновниками и домохозяйками.  

Рекламный плакат Высшей военной школы Эстонии на окне автобусов предприятия Таллинский городской транспорт
© Sputnik / Аллан Хантсом
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Традиционно на парад прибывает президент Эстонской республики и обращается к собравшимся с речью, где говорит слова о необходимости защиты страны, патриотическом воспитании и многое другое, что, безусловно, правильно. Однако в свежепроизнесенной речи президента Керсти Кальюлайд есть несколько пассажей, которые обращают на себя внимание, оставляя оттенок недоумения. Например: "В мире осталось мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% своего населения. Эстония сможет. Вы показали это нам и всему миру в мае, на крупных учениях "Еж". У "Ежа" просматривается определенная аналогия с певческими праздниками. На поле был мощный объединенный хор из 16 000 участников, и десятки тысяч зрителей на обочинах дорог сопереживали вам. Крупные учения, скорее, приветствовали, чем просто терпели".

Сразу расшифрую метафору про "16-тысячный хор" – это количество гражданских лиц, которые были призваны на учения "Еж" в 2018 году и это действительно почти один процент населения страны. Главной целью этих учений является проверка уровня готовности резервистов к действиям в условиях военного времени, к взаимодействию в составе частей и подразделений. По сути дела это репетиция всеобщей мобилизации. Мобилизации на случай нападения противника с Востока, противник этот, конечно же, Россия и это некая константа и краеугольный камень эстонской внешней и внутренней политики уже многие годы.

Зрители празднчного концерта на День независимости Эстонии
© AFP 2018 / Raigo Pajula
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Если идти дальше в наших рассуждениях, раскрывая суть образа созданного в речи Керсти Кальюлайд, то 16 тысяч человек на "сцене" и десятки тысяч в "зрительном зале" пели песни о грядущей войне с россиянами и делали это с ощущением восторга и в приподнятом настроении. И именно это, по мнению президента Эстонской республики, прекрасно, и песни эти нужно продолжать… 

Если внимательно присмотреться, то выступление Кальюлайд – это только звено из целой цепочки событий, заставляющих задуматься о дальнейшем пути Эстонии. Буквально за сутки до произнесения президентской речи, 22 июня в Эстонии торжественно открыли мемориальную доску в честь штандартенфюрера Ваффен-СС Альфонса Ребане, который истреблял гражданское население на оккупированных нацистами территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. Совпадение? Наверное, но совпадение весьма настораживающее, и обозначающее определенную весьма опасную тенденцию.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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