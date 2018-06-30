"Гений и злодейство", или Несбывшийся прогноз на ЧМ

Мировое футбольное первенство две недели проходит в России, а острых происшествий, которыми зарубежные СМИ так пугали своих болельщиков, все нет и нет. Напротив, "пугальщики" как под копирку пишут, что "приятно удивлены" дружелюбием страны-хозяйки.

"Война", обещанная россиянам на Чемпионате мира по футболу английскими футбольными ультрас, не случилась – как не нашлось и "российских ультрас в балаклавах", преследующих английских фанатов (была такая фантазия в западных СМИ).

Не воплотилась в жизнь и украинская "фанатская идея" – "четко высказывать свою позицию во время пребывания в России". Не произошло многого, о чем теперь нелепо вспоминать: бойкот, например. Приехали на чемпионат и британцы, и украинцы, и сотни тысяч других болельщиков. И все наслаждаются праздником спорта, радуются жизни и чувствуют себя в полной безопасности, о чем охотно рассказывают соотечественникам.

Болельщики сборной Англии, как замечает Daily Star, уверены, что в России сейчас проходит "один из самых дружелюбных чемпионатов мира", а сама она – "фантастическая страна".

Не менее эмоционально пишет берлинская газета Der Tagesspiegel: "Россия сейчас влюбляет в себя", "Мир приятно удивлен хозяевами чемпионата, их душевной теплотой". В том же духе высказывается и норвежский телеканал: "Это потрясающее развлечение. Это братание. Стране-хозяйке нужно воздать почести за то, чего она добилась"…

Все эти отклики – а это совсем не все! – особенно ценны на фоне частых и небеспочвенных в последнее время разговоров о том, что к спорту примешивается политика и что выражение "О спорт, ты – мир" уже нельзя воспринимать без скепсиса. Однако знаменитая фраза Кубертена – это ровно то же, что и пушкинская максима: "Гений и злодейство – две вещи несовместные". Если ты гений – ты не способен на злодейство, а если ты злодей законченный, то никакой ты не гений. Поэтому спорт – это, конечно, мир, а если не мир, то значит – это и не спорт. Так вот в России сейчас проходит роскошный спортивный праздник – хоть по Пушкину, хоть по Кубертену. И ничего лишнего!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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