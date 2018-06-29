Даже Малайзия – уж на что заинтересованная сторона, и та выводам европейцев не верит. Никаких, говорит, доказательств. Хотя Малайзия – це не Европа. Что она понимает?

И ты – "брутто", или Как ЕС взял "грязный вес" и скинул его на Россию Your browser does not support HTML5 audio

Мы не настолько ему доверяем, чтобы воскликнуть: "И ты, Брут". Тем паче что это не смертельно. Сколько уж было таких уколов, наскоков и наветов. Но то, что ЕС ушел в "брутто" – это точно. Это же "грязный вес". А он собрал всю грязь, что слышал о крушении "Боинга", и сбросил груз ответственности на Россию. Так и записал. Москва должна признать вину за сбитый МН17 и в полной мере сотрудничать со следствием. Это и тавтология, так как у них "сотрудничать со следствием" и есть "признать вину". И взаимоисключение. Если "признать вину", то уже какое вам сотрудничество. Это приговор.

В том-то и фокус формулировки, что она – как ручка с сюрпризом. Так – волк, по-другому – заяц. Смотришь – красотка в купальнике, перевернешь – уже подмигивает. Но чернила-то, как ни крути, одинаково мажут. И ведь все мы им готовы предоставить. Данные объективного контроля – пожалуйста. Баллистика, расчеты – сколько угодно. Фас, профиль, практически отпечатки пальцев украинских диспетчеров, что направили лайнер в зону войны. Но это – не сотрудничество со следствием. Явка с повинной – другое дело. Потому как они нам уже назначили и ордерок выписали. Причем четыре года назад.

За это время пальцы у них не только на руках, на ногах закончились. Высасывать информацию больше неоткуда. Есть, конечно, еще места, но туда даже им как-то брезгливо заглядывать. Все-таки цивилизованные люди. А того понять не в состоянии, что Россия лишь в одном случае могла бы признать вину Украины своей. Если Украина войдет в состав России. Но у России таких планов нет. Поэтому как-нибудь без нас. А без нас у них не получается. Вот и просят: возьмите на себя, а? А то даже Малайзия – уж на что заинтересованная сторона, и та выводам европейцев не верит. Никаких, говорит, доказательств. Хотя Малайзия – це не Европа. Что она понимает?

И вроде бы, что, ЕС больше заняться нечем? Занимался бы собой, пока есть кем. Но где же еще его членам демонстрировать свое "непоколебимое" единство, как не в вопросе, который их всех одинаково ни к чему не обязывает. Подписались под общим местом. И премьер Италии Конте тоже. Человек новый, хоть и юрист, а всей этой евроиезуитской казуистики еще не знает. Вот и купился на ту часть, что приглашает Россию принять участие. А может, и не на ту. А на решение по миграции, которое Рим более или менее устроило. Он же и против санкций выступать не стал. Хотя грозился.

А для санкций теперь раздолье. Пока Россия не признается в крушении "Боинга", их можно продлевать бесконечно. И это – призрак ОЗХО уже шагает по Европе. И всего-то день прошел, как выбили дух из международной организации. Будет теперь на все взирать свысока и оттуда же плевать на законы, права и Совбез ООН. Виновный назначается простым большинством. Кто за – большинство. Как у британцев чудесно получилось. Где-то надавили, кого-то подкупили, что-то подмазали. И вот это уже не ОЗХО, а ОЗХО-ХО-ХО. И вот это уже не ЕС – а тоже хо-хо-хо.

И все одно к одному. Обвинить Россию в ударе по самолету, заполировать химатакой в Сирии и скрепить Скрипалем. Убойный коктейль. Хоть включай в барную карту. Белый русский, черный русский и во всем виноватый русский. Ответим той же медалью, какой Суворов предложил ответить австрийцам, что приписали себе успех его Швейцарского похода. На одной стороне наш герб с девизом "Бог с нами". А на другой – "и Бог с ними…".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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