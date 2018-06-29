У меня есть интерес – выходи ты из ЕС. Или как Трамп Макрона соблазнял

Эта новость не вписывается в дремучую парадигму еэсовских русофобов. Они-то уверяют, что это Путин разрушает их союз изнутри. А получается – это Трамп снаружи.

В такое время живем, что сразу и не определишь, правда это или фейк. Тем более, если это в The Washington Post. И лишь отсутствие опровержений – в известной степени признак того, что это было. Дональд Трамп склонял Эммануэля Макрона к близости. В апреле, когда француз находился в Белом доме и они, наконец, остались в Овальном кабинете одни, президент США без обиняков заявил: "почему бы вам не покинуть ЕС?". И предложил взамен, как водится, деньги. Двустороннюю, только ты и я, торговую сделку. Мгновенный отказ от введения пошлин на сталь и алюминий, например.

Подмигнул ли, протянул ли яблоко – неизвестно. Но на Трампа это похоже. Во-первых, другими словами, но почти так и сказал, когда публично признал, что ему гораздо приятней заключать со странами Евросоюза отдельные контракты, чем заниматься с ним групповой торговлей. Ему, в принципе, не нравится, когда все подряд. Во-вторых, в розницу-то дороже. Тут главное не в том, что Трамп Макрона соблазнял. С него станется. Он мог с таким же успехом предложить Макрону поносить клюшки для гольфа, сгонять за гамбургером или тоже сделать Америку снова великой.

Важно, что Макрон никому ничего не рассказал. Несмотря на то, что поводов вывести Трампа на чистую воду у него было хоть отбавляй. Но два месяца держал в себе. Вот и думай теперь: то ли потому, что стыдно было признаться, поскольку считал это предложение непристойным. То ли потому, что не отказал. Но от кого-то же сейчас The Washington Post узнала об этом. Редакция ссылается на неких должностных лиц Евросоюза. А кто тогда "слил" им, если разговор был тет-а-тет? Вряд ли Трамп. Он, наверное, даже не знает, что там вообще есть должностные лица.

Остается только тот, кому выгодно в разгар, пожалуй, самого тяжелого саммита в истории ЕС, когда все трещит так, что уже и вываливается, показать свою веру в единство. Не польстился же на более привлекательную партию. А доверил сказать это другим, потому что вдобавок ко всему еще и скромный. Сам же лишь решительно заявил перед саммитом, что Евросоюз не позволит, чтобы ему диктовали торговые условия извне. Все и не сразу поняли, чего это он. Собрались-то, прежде всего, по миграции. А это, оказывается, он предварял статью в The Washington Post. И все сошлось. Дональд – змей-искуситель. А Эммануэль – не Адам: искушению не поддался.

Почти как в детской считалочке. Встретил Трамп Макрона бесом и с лукавым интересом. Инте-инте-интерес – выходи ты из ЕС. Если ты с ЕСом, то иди ты, парень, лесом. Эта новость, правда, несколько не вписывается в дремучую парадигму еэсовских русофобов. Они-то уверяют, что это Путин разрушает их союз изнутри. А получается – это Трамп снаружи. Хотя недели через две, где-нибудь в Хельсинки, у них тоже будет доказательство того, что там где Трамп, там и Путин. Что до Макрона, то ведь никто же не знает, куда он дел тот самый лоскуток обивки раритетного стула из Белого дома, что подарили ему Трампы. Может, завязал узелок на память и под сердцем хранит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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