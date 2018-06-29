Все решено. ОЗХО сама назначит виновных

ОЗХО получила новые полномочия: теперь организация сможет не только вести расследования, но и объявлять виновных в преступлениях. Схема международной травли становится все проще. Может, дальше можно будет обойтись и без ОЗХО?

В идеальном мире виновных в преступлениях определяет суд. Если речь идет о международных отношениях – то соответствующие международные инстанции, уполномоченные на это всеми заинтересованными сторонами. В реальном мире обвинить кого угодно в чем угодно могут СМИ, соцсети и политики. Процесс упростился до абсурда – ни суда, ни следствия, ни доказательств. Достаточно потрясти пробиркой и сказать, что в ней – запрещенное оружие. А можно и не трясти ничем, просто сказать: были у нас тут два российских гражданина, так вот: их отравила Россия. Хайли лайкли. И попытаться заклеймить мнимого виновника сомнительного происшествия на международном уровне.

Проблема только в том, что Россия – далеко не последний игрок на этой площадке и может громко доказать свою правоту, а если надо, и заветировать идеи особо агрессивных партнеров в ООН. Чтобы этого не происходило и никто не мешал трясти пробирками и Скрипалями, Организацию по запрещению химического оружия, которая сейчас ведет расследования в связке с ООН, наделили правом самой решать, кто в чем виноват. Раньше она могла только собирать информацию и делиться результатами типа: это была токсичная субстанция, название которой мы вам не скажем.

Теперь же сможет не говорить вообще ничего, кроме: виновата Россия или Сирия. Учитывая, что автором идеи была Великобритания, а голосование, говорят, проходило под давлением, от организации будут ждать именно таких решений. В постпредстве России при ОЗХО заявили, что Британия играла явно не по правилам и даже шантажировала союзников России.

Видимо, в Лондоне считают, что раз не получилось в лоб со Скрипалями, нужно попробовать пойти другим путем, будто бы официальным, с международными экспертами и выводами с печатями и подписями. Правда, при новой системе цена у этих заявлений будет такой же, как и у газетных статей, в которых безо всякого логического обоснования могут обвинить, например, Москву или Дамаск в применении химического оружия. Даже если никаких атак и не было.

Десятки лет мировое сообщество создавало международные организации и пыталось поддерживать их относительно прозрачную работу, чтобы удерживать равновесие, избегать прямых конфликтов, приходить к взвешенным решениям. А теперь все это планомерно разрушается. Наверное, следующим шагом будет ликвидация ОЗХО. Зачем эта лишняя бумажная работа, если и так все знают, кого следует назначить виновным?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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