Ничего личного – только Сирия. Трамп хочет от Путина всего и сразу

Американские СМИ узнали, чего Дональд Трамп ждет от встречи с Владимиром Путиным. На соответствие с реальностью эти ожидания никто не проверил.

На Диком Западе проблемы решаются просто и быстро, если верить американским вестернам. В жизни, как правило, все сложнее.

Однако Дональд Трамп, похоже, хочет почувствовать себя ковбоем. Или СМИ, так нелюбимые президентом США, самовольно рисуют ему такое амплуа? CNN сообщает, что американский лидер намерен заключить с Владимиром Путиным сделку по Сирии. Для этого он хочет использовать предстоящую встречу в Хельсинки. Вот так просто – во второй раз полноценно встретиться и сразу же договориться. А чего тянуть, действительно? Проблема давняя, решать ее нужно.

Дональд Трамп уже не раз обещал, что американцы вот-вот уйдут из Сирии. Правда, после этих слов они там укоренялись еще крепче. Так что договор с Вашингтоном, если до этого и дойдет дело, – это еще ничего не гарантирует. Как показывает практика, в Белом доме сейчас легко отказываются от данных ранее слов и даже задокументированных обязательств.

Но, скорее всего, на этот раз такого не случится, хотя бы потому, что до договоренностей еще очень далеко. Да, Трамп работает президентом США уже не первый день, с российским коллегой знаком, и даже провел с ним однажды обстоятельные личные переговоры – это было год назад на саммите "Большой двадцатки". Позже, на полях саммита АТЭС, поговорить удалось только "на ногах". Пока это, собственно, все общение, не считая телефонных звонков.

О чем лидеры говорили за закрытыми дверями и в кулуарах, мы не знаем. Зато знаем крайне противоречивые высказывания Дональда Трампа, обращенные к широкой публике: он регулярно предлагал поладить с Россией, а в перерывах гордился тем, что проявляет невиданную жесткость в отношениях с Москвой. И для того, чтобы принимать какие-то настоящие соглашения, сначала неплохо бы попытаться понять, какой из этих Трампов настоящий, чего он на самом деле хочет – дружить, несмотря на нападки своих СМИ, или диктовать условия.

И уже потом, если все пойдет как надо, можно будет подбираться к договору – через министерства иностранных дел, правительства, многочисленные консультации, торги и взаимные уступки. С наскока такие дела не делаются – международные соглашения должны быть взвешенными и выверенными, ведь предполагается, что стороны будут их выполнять. К тому же сторон в ситуации с Сирией куда больше двух: привлекать придется как минимум и само сирийское правительство, существование которого в Вашингтоне игнорируют, и Иран, и Турцию.

Так что, кажется, заявление, которое приписывают Трампу, несколько самонадеянно. Но пусть сирийский вопрос не решится за одну встречу, главное – хорошее начало и желание идти в одном направлении.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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