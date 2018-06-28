Итальянский парламент как раз к этому саммиту представил резолюцию с требованием ограничить санкции против России. Пока не отменить. Но это уже называется: процесс пошел.

Саммительное удовольствие, или Как лидеры ЕС не рады видеть друг друга Your browser does not support HTML5 audio

Наверняка и сегодня "Весельчак Ю" или просто Жан-Клод Юнкер будет, как всегда, сентиментален, развязен и приветлив. Кого поцелует, кого ущипнет, кому на ушко пошепчет, кого по плечу пристукнет, а кого и по щеке прихлопнет. Поскольку пусть хоть мир перевернется, мигранты потопят ЕС, а сборная Германии впервые в истории не выйдет из группы – он не изменит привычке принимать пару капель, как бы у нас сказали, для настроения. Тем более сейчас, когда ничем иным его уже не поднять.

Саммит Евросоюза, а вокруг одни кислые лица. На Меркель и вовсе лица нет. Вот и ей, наконец, пришлось осознать, что не всегда выигрывают немцы. Как бы она с расстройства не предложила ввести против России санкции еще и за вылет бундестим. Юнкеру, конечно, этого не понять. Его Люксембург и близко к мундиалям не подбирался. Но канцлерин он с удовольствием посочувствует. Столько на нее всего свалилось, а тут еще и футбол. Глава Еврокомиссии здесь, пожалуй, вообще один такой, кому по-честному приятно всех видеть. Остальные уже и не рады друг другу. Ну, может быть, злорады те, чьи команды в одну восьмую все-таки попали.

Сегодня, кстати, Англия с Бельгией за первое место в своем квартете бьются. Чем не иллюстрация к тому, что футбол – это жизнь. Лондон же и в политике пытается навязать Брюсселю свою игру. Во всяком случае, Мэй – как у нас говорят, "кто о чем, а вшивый о бане" – приехала лишь с одной мыслью. Но из трех "п". Продолжать противостоять и противодействовать. Однако уже не только мы ей можем ответить: не надо "п". Итальянский парламент как раз к саммиту представил резолюцию с требованием ограничить санкции против России. Пока не отменить. Но это уже называется: процесс пошел.

Опять же премьер Джузеппе Конте дебютирует на евротусе с предложением отказаться от автоматического продления режима ограничений. А это почти как отказ от приема беженцев – переворот. Ведь Рим, закрыв акваторию для судов с нелегалами, поднял в ЕС волну миграционных противоречий до девяти баллов. Впрочем, и до того поток переселенцев стал для Евросоюза водоразделом. И если еще не смыл, то основательно подмочил его единство.

На экстренную встречу по проблеме беженцев в минувшие выходные собрались лидеры всего 16-ти его стран. И те так ни до чего и не договорились. Не получится и сейчас. Хотя ключевой вопрос повестки. А для Меркель еще и шекспировский. По сути, здесь решается, быть ей или не быть в, казалось, вечном союзе с ХСС. Его предводитель и глава МВД Германии Хорст Зеехофер пригрозил противодействовать "гостям" самостоятельно, если канцлерин не привезет ему устраивающее его решение. Не привезет. В Совете ЕС уже сказали, что итоговых заключений по миграции не будет.

Официально признают это завтра. А сегодня "Саммит. Начало". И только чья-то озорная рука, словно усы или рожки к портрету, маленькими буквами дорисовывает слово "конца". А ведь на любой рекламе правду пишут мелким шрифтом. Читают не все. Потому и слишком поздно понимают, что зря.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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