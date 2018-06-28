Условились официально объявить об этом сегодня и вместе. Но Трамп не удержался. Сделал это вчера: не любит ждать. Да и кто его за это осудит.

Обращение неверующего, или "А все-таки они встретятся" Your browser does not support HTML5 audio

"Я не комментирую свои ранние высказывания. Сейчас я работаю на Дональда Трампа и следую его повестке", – на пресс-конференции по итогам встреч в Москве Джон Болтон повторил это несколько раз. А сколько раз он повторял это самому себе до Москвы – наверное, и сам со счету сбился. Он, конечно, не "переобулся". Но надел "бахилы", чтобы все-таки не наследить там, где все должно быть стерильно, чисто и честно. А иначе зачем? Ярый, местами агрессивный недоброжелатель России и Путина, он своим личным примером в назидание многим себе подобным опроверг сам себя.

Уверявший ранее, что с Кремлем ни о чем нельзя договариваться, он договорился. О месте и дне встречи двух президентов. Да, у него не было иных вариантов. Трамп его для этого и отправил. Но ведь мог и отмолчаться. Пусть бы думали, что остался при своем мнении. Он же: "сам факт проведения саммита – это уже результат". А когда-то первым захотел бы сжечь хотя бы глаголом того, кто допустил бы такую "ересь". Но вот провозглашает всему человечеству: "а все-таки они встретятся".

Правда, делает это не Галилео Галилеем, которому приписывают нечто подобное, а, скорее, как Джордано Бруно. Тоже ДБ. В смысле, Джон Болтон. Но теперь получается, что и Болтон – находка для "шпиона". Хотя бы потому, что даже он, допускавший объявление войны России за вмешательство в выборы США, категорически опроверг связь Трампа с Москвой. Сказал, что чушь.

А начал брифинг с того, что перечислил по бумажке лидеров, которые в последнее время встречались с Путиным. Вспомнил только Меркель, Курца и Макрона. Но еще были премьер Японии, президент и премьер Болгарии, президент Португалии, президент Южной Кореи, генсек ООН. Однако именно этой троицы ему хватило, чтобы признать, что и Трампу пора. Вряд ли патрон его похвалит за такой ассоциативный ряд. Тем паче что это было похоже на оправдание. Но не Трампа, а самого себя. Но он сам теперь уже мало кого интересует. Болтон сделал свое дело.

Условились официально объявить об этом сегодня и вместе. Но Трамп не удержался. Сделал это вчера. Да и кто его за это осудит. Он не из тех, кто любит ждать. К тому же по себе знает: лучше не откладывать на завтра то, что может плохо присниться сегодня ночью. Сколько раз спросонья писал в Twitter такое, что потом самому же приходилось опровергать. А так уже сказал, что произойдет это после всех его дел в Европе (у него11-12 июля саммит НАТО, а 13-го визит в Британию) и в Хельсинки.

Наверное, не только потому, что здесь 28 лет назад встречались старший Буш и Горбачев. Хотя, если искать позитивную символику, то можно вспомнить, что у них тогда неплохо получилось. Это потом у нас что-то пошло не так. С Путиным так не пойдет. Трамп это знает. Потому и встретится с ним после всего, что услышит о нем от своих союзников. Он ведь тоже в курсе, что запоминаются последние слова. Главное, чтобы Трамп их хорошенько запомнил.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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