РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Кто кого. Иранское величие против американских санкций

(обновлено: 16:14 28.06.2018)
01780
© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в ТегеранеАнтиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Вашингтон планирует новые санкции против Ирана. Тегеран в ответ пообещал поставить США на колени. Кажется, Дональд Трамп нашел достойного соперника.

Президент США Дональд Трамп, потеряв одного спарринг-партнера в лице главы КНДР Ким Чен Ына, переключился на другого своего антагониста: президента Ирана Хасана Роухани.

Американский лидер после объявления о выходе из иранской ядерной сделки пообещал вернуть все старые санкции и ввести новые, в том числе и против тех, кто захочет вести дела с Ираном.

Флаги США и Ирана на сцене для групповой фотографии глав МИД стран
© AFP 2018 / Carlos Barria
Эксперт: отношения США и Ирана могут развиваться "по невероятному сценарию"

Хасан Роухани, в свою очередь, призвал свой народ пережить эти трудности, не променяв ни на что свое величие. А США в этой волевой борьбе поставить на колени.

Американцы сделали следующий ход: обратились к Совбезу ООН, предложив партнерам брать пример с Вашингтона и тоже вводить санкции против Тегерана. Иран при этом назвали страной, которая постоянно нарушает резолюции Совбеза.

Между тем, если верить докладу ООН, Иран безоговорочно соблюдает все условия ядерной сделки. Получается, США призывают ООН наказать Иран за нарушения, которых сама организация не видит. Бывают вещи, доступные только американскому взгляду: порой только США могут разглядеть где-то химические атаки, которых не было, ненастоящее вмешательство в выборы, отсутствие демократии в тех странах, в жизнь которых срочно нужно вмешаться.

Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
Американист: США в случае с Ираном действуют как страна-изгой

Еще недавно место Ирана в этой риторике занимала КНДР – санкции нужно было вводить против Пхеньяна, злые твиты посвящались Ким Чен Ыну. Закончилось все, надо отметить, встречей двух лидеров, которая заметно разрядила обстановку. Ну, или, во всяком случае, переключила внимание Белого дома.

Видимо, опробовав эту модель общения, Дональд Трамп решил применять ее всегда: угрозы посыпались даже в сторону Европы, с которой, казалось, союз настолько прочен, что ничто не может его разрушить.

Но не все готовы смириться с такой манерой ведения дел, когда рушатся союзы, нарушаются договоры и генерируются бесконечные угрозы – единственно для того, чтобы создать более удобные условия для переговоров и новых сделок. Ведь удобство все понимают по-разному. Для США это напуганный санкциями оппонент, согласный уже на все. Ну а для Ирана – США, стоящие на коленях.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Сенегал
0
Колумбия
Матч идёт
0
Япония
0
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Сенегал
0
Колумбия
Матч идёт
0
Япония
0
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена