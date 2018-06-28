Кто кого. Иранское величие против американских санкций

Вашингтон планирует новые санкции против Ирана. Тегеран в ответ пообещал поставить США на колени. Кажется, Дональд Трамп нашел достойного соперника.

Президент США Дональд Трамп, потеряв одного спарринг-партнера в лице главы КНДР Ким Чен Ына, переключился на другого своего антагониста: президента Ирана Хасана Роухани.

Американский лидер после объявления о выходе из иранской ядерной сделки пообещал вернуть все старые санкции и ввести новые, в том числе и против тех, кто захочет вести дела с Ираном.

Хасан Роухани, в свою очередь, призвал свой народ пережить эти трудности, не променяв ни на что свое величие. А США в этой волевой борьбе поставить на колени.

Американцы сделали следующий ход: обратились к Совбезу ООН, предложив партнерам брать пример с Вашингтона и тоже вводить санкции против Тегерана. Иран при этом назвали страной, которая постоянно нарушает резолюции Совбеза.

Между тем, если верить докладу ООН, Иран безоговорочно соблюдает все условия ядерной сделки. Получается, США призывают ООН наказать Иран за нарушения, которых сама организация не видит. Бывают вещи, доступные только американскому взгляду: порой только США могут разглядеть где-то химические атаки, которых не было, ненастоящее вмешательство в выборы, отсутствие демократии в тех странах, в жизнь которых срочно нужно вмешаться.

Еще недавно место Ирана в этой риторике занимала КНДР – санкции нужно было вводить против Пхеньяна, злые твиты посвящались Ким Чен Ыну. Закончилось все, надо отметить, встречей двух лидеров, которая заметно разрядила обстановку. Ну, или, во всяком случае, переключила внимание Белого дома.

Видимо, опробовав эту модель общения, Дональд Трамп решил применять ее всегда: угрозы посыпались даже в сторону Европы, с которой, казалось, союз настолько прочен, что ничто не может его разрушить.

Но не все готовы смириться с такой манерой ведения дел, когда рушатся союзы, нарушаются договоры и генерируются бесконечные угрозы – единственно для того, чтобы создать более удобные условия для переговоров и новых сделок. Ведь удобство все понимают по-разному. Для США это напуганный санкциями оппонент, согласный уже на все. Ну а для Ирана – США, стоящие на коленях.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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