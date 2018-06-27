Зеленоглазое такси – притормози. В Риге объявили "Яндекс.Такси" шпионами

Вышедшую на латвийский рынок компанию "Яндекс.Такси" местные СМИ подозревают в шпионаже. Предполагается, что все данные о пассажирах тайно отправляют… ну вы знаете.

Какой современный человек откажется от удобств? Они сейчас красивенько умещаются в приборе для утыкания глаз. Все рядом, двигай пальчиком, решай вопросы. Все приедет уже готовое. Так, по крайней мере, происходит в нормальных странах типа нашей Латвии. Но вдруг выяснилось, что и тут, в услуги сервиса коварный Кремль запустил свою щупальцу и под видом низких цен и удобств шпионит в полный рост.

Слушайте, ну это ни в какие ворота уже не лезет. Нет, мы, конечно, здесь в Прибалтике от вашей Лубянки всякого натерпелись, но очередная угроза опять огорошила. Наши неангажированные СМИ сообщают, что бойко вошедшая на латвийский рынок контора "Яндекс.Такси" тайно собирает информацию о клиентах и кладет на стол кому следует.

Чтобы пользоваться услугами – надо скачать приложение. Таким образом собирается вся информация о всех передвижениях, вскрываются все связи, вплоть до – извините, товарищи – половых. В России сейчас все на новые ворота на стадионах смотрят, так вот я вам скажу – это ни в какие ворота не лезет. Это не просто враждебный шаг к нашей милой, свободной от предрассудков стране, это просто какие-то пошлые и бессовестные действия. Получается, что жены наших патриотов знают меньше, чем усатые люди из российских застенков.

Коллеги по уму-разуму даже предлагают по-новому взглянуть на вроде бы невинную песню – гимн российских таксистов. Смотрите: "Зеленоглазое такси, притормози, притормози. И отвези меня туда, где будут рады мне всегда, всегда". Это где всегда рады человеку, который шпионит и собирает информацию, а? Ответьте. Сомневаетесь? Хорошо – слушайте дальше. "Там и не спросят, где меня носит. Там, я-то знаю, все понимают". Есть еще сомнения, что это за такое "там", где "все понимают"?

Поэтому нужно немедленно запретить пользоваться услугами этого якобы такси. Более того, мы всегда знаем, как перевернуть ситуацию в нужную нам сторону. Закрывать эту контору не надо, пусть пробует работать. А вот когда каждый нормальный и сознательный гражданин откажется от этих услуг, то мы получим список агентов Кремля, ибо они как раз и останутся в клиентах. Потому что – что? Потому что "наши люди в булочную" на "Яндекс. Такси" не ездят. Не удивлюсь, если окажется, что эти оставшиеся "тайно посещают синагогу".

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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